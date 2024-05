Es ist von enormer Wichtigkeit auch aus der Ferne zu kontrollieren, was auf der Baustelle etliche – ja manchmal sogar hunderte – Kilometer weit entfernt passiert. Es ist die entscheidende Schnittstelle zwischen Büro und Baustellentrupp. Läuft diese Schnittstelle sauber, also ohne Informationsverlust, ist das Projekt gesichert. Dann können Entscheidungen getroffen, Zeiten eingehalten, Vereinbarungen erfüllt und schließlich der Werkerfolg eingefahren werden. Gute Nachricht: Das ist laut Andreas Scheibe super simpel zu erreichen! Welches einfache Mittel er empfiehlt, lesen Sie in dieser Folge seiner Kolumne „Professioneller Bauablauf“.

Von Andreas Scheibe

Eine Checkliste im Baustellenalltag soll reichen, damit ein Projekt weiterhin zufriedenstellend laufen kann – das zumindest sagt Kolumnist Andreas Scheibe in der 37. Folge von „Professioneller Bauablauf“. - © Seventyfour - stock.adobe.com

Pünktlich um 15 Uhr klingelt das Handy: Projektleiter Jan möchte von Obermonteur Marco wissen, wie es läuft. Ein bisschen Geplänkel und ein paar flache Witze fliegen durch die Leitung, dann geht’s ans Eingemachte. Jan ruft ja nicht aus Langeweile an. Er braucht Infos, Zahlen und Fakten.

Fragen mit einer Checkliste abarbeiten

Jan fragt Marco also nach...

dem Tagesziel. Ist es erreicht worden oder nicht? Und warum?





den Bestellungen und Lieferanten. Ist alles vollzählig und pünktlich angekommen oder fehlt was und muss entsprechend nachbestellt werden?





oder fehlt was und muss entsprechend nachbestellt werden? dem Ablauf. Sind alle Vorleistungen gemacht worden? War also alles vorbereitet, sodass die Kolonne effizient arbeiten konnte? War der Fliesenleger da oder aber der Elektriker? Seid ihr alle zur gleichen Zeit in einem Raum gewesen, sodass jeder nur langsam arbeiten konnte oder gab es sogar einen Stillstand? Verlief irgendwas im Ablauf anders als geplant?





War also alles vorbereitet, sodass die Kolonne effizient arbeiten konnte? War der Fliesenleger da oder aber der Elektriker? Seid ihr alle zur gleichen Zeit in einem Raum gewesen, sodass jeder nur langsam arbeiten konnte oder gab es sogar einen Stillstand? Verlief irgendwas im Ablauf anders als geplant? der Disposition. Reicht das Personal? Brauchst du zwei Monteure mehr? Oder den Wärmedämmer oder den MSRler? Immerhin ist dies entscheidend für die Planung der Folgetage und damit ein fundamentaler Hebel.





Brauchst du zwei Monteure mehr? Oder den Wärmedämmer oder den MSRler? Immerhin ist dies entscheidend für die Planung der Folgetage und damit ein fundamentaler Hebel. den Werkzeugen. Braucht das Team Kernbohrer, Hebebühnen, Spülgeräte etc.? Wo können wir was abziehen?





dem Feedback von Kunden/Bauherren oder Mitarbeitern. Schaffen alle, was sie sollen? Gab es Gemecker? Oder aber sogar Lob?





Schaffen alle, was sie sollen? Gab es Gemecker? Oder aber sogar Lob? möglichen Änderungen. Sind Zusatzleistungen besprochen worden oder geänderte Leistungen? Dies ist besonders wichtig nicht nur für Nachträge, sondern auch für den Systemplaner im Büro und seine Revisionsplanung sowie die Abnahme.





besprochen worden oder geänderte Leistungen? Dies ist besonders wichtig nicht nur für Nachträge, sondern auch für den Systemplaner im Büro und seine Revisionsplanung sowie die Abnahme. dem Aufmaß von Leistungen.

Kurzes Gespräch, langanhaltende Wirkung

Alle diese Themen können Jan und Marco jeden Tag knapp und kurz in 10 Minuten abhandeln. Kein großer Aufwand! Es braucht nur eine einfache Checkliste und zwei Telefone. Und schon steigert sich die Produktivität auf der Baustelle um ein Vielfaches. Das kann jeder nachvollziehen. Hast du die Zahlen und Fakten im Blick, kannst du alles optimal steuern. Ohne im Nachhinein reparieren zu müssen und zwar mit ordentlich Stress und Geldverlust.

Über Autor Andreas Scheibe:

© Continu-ING GmbH

Andreas Scheibe hat selbst als Planer und Projektleiter in großen Firmen gearbeitet, später den väterlichen Handwerksbetrieb übernommen und umgekrempelt. Seine Erfahrung bezahlte er laut eigener Aussage mit viel „Schweiß und Blut“, aber auch viel Geld. Es entstand die Idee zum „professionellen Bauablauf“!

Mit der Continu-ING GmbH (lücken-im-lv.de) verfolgt er heute als Coach und Mentor eine Mission: Das Handwerk muss wieder für seine Leistung anerkannt und entsprechend vergütet werden. Schluss mit dem „Sozialhandwerker“, der sich nicht zu wehren weiß und auf Kosten sitzen bleibt. Vom Handwerker als Getriebener zum aktiven Projekttreiber. Wichtige Fragen sollen endlich geklärt werden: Was sind meine Rechte, was meine Pflichten? Wie sieht es mit den Pflichten anderer aus? Was kann und muss ich fordern, um störungsfrei arbeiten zu können? Wie gelingt der Sprung vom letzten, missachteten Glied im Bauablauf zu einer Position auf Augenhöhe mit Fachplaner und Auftraggeber? Andreas Scheibe möchte neue Sichtfelder für Handwerker eröffnen.