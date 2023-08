Das neue Badezimmer visualisieren – in 3D und in Echtzeit: Mit dem neuen „Inspirator Tool“ von Hansgrohe und Demodern können Handwerksbetriebe ihren Kunden eine exakte Vorstellung davon liefern, wie ihr Traumbad aussehen kann.

Von Lisa Priller-Gebhardt

Hansgrohe hat mit dem Inspirator ein 3D-Tool geschaffen, das auch Handwerkern die Kundenberatung erleichtern soll. - © Hansgrohe/Demodern

Wahrscheinlich kennen Sie die Situation: Sie wollen zusammen mit Ihren Kunden ein neues Bad planen, doch diese wissen weder genau, welche Ausstattungsmöglichkeiten es gibt, noch können sie sich vorstellen, wie das fertige Bad einmal aussehen könnte. Es tauchen zahllose Fragen auf: Ob der grüne Badschrank wohl farblich zu den beigen Fliesen passen wird, ob genug Platz für ein doppeltes Waschbecken vorhanden ist oder ob es bei der Stabhandbrause eher die Push- oder die Wellness-Ausführung sein soll?

Um diese Fragen zu beantworten, können Sie als Handwerker jetzt auf einen Service von Hansgrohe zurückgreifen. Der Bad-Spezialist hat ein neues Digitalangebot entwickelt, das die individuelle Badezimmergestaltung als 3D-Ansicht ermöglicht, das „Inspirator Tool“. Das schafft es, Produkte maßstabsgetreu im virtuellen Raum zu platzieren. Die gesamte Badausstattung – von Badmöbeln, Keramik, Armaturen bis zu Duschen und Accessoires – wird somit digital in Szene gesetzt.

Maßstabgetreu planen im virtuellen Raum

Durch die Nutzung dieser 3D-Produktvisualisierung erhalten Ihre Kunden eine exakte Vorstellung davon, wie ihr Traumbad künftig aussehen kann. Kundinnen und Kunden haben zudem die Möglichkeit, Designänderungen in Echtzeit vorzunehmen. Das bedeutet, dass sie mit den verschiedenen Konfigurationen so lange experimentieren können, bis sie den perfekten Look für ihr Bad gefunden haben. Das ist in der Planungs- und Orientierungsphase enorm wichtig, denn es fördert auch die Entscheidungsfindung.

Da der Konfigurator über ein breites Spektrum an Produkten verfügt, hat Ihre Kundschaft über die neue Software Zugriff auf die komplette Sortiments-Auswahl. Ein weiterer Vorteil: Vorgeschlagen werden nur passende Produktkombinationen. Im Übrigen können Sie den Inspirator nicht nur am Laptop bei den Kunden vor Ort nutzen. Es ist auch eine mobile Version verfügbar, sodass Sie zudem unterwegs oder auf der Baustelle darauf Zugriff haben.

Kunden wollen ganzheitliche Baderlebnisse

Vorgestellt wurde die digitale Neuheit erstmalig auf der diesjährigen ISH in Frankfurt, der weltweit führenden Messe für Wasser, Wärme und Luft. Besucher konnten den Inspirator live testen. Inzwischen ist das 3D-Feature auch für Endverbraucher zugänglich: Wie das neue Tool angewendet wird, das auch in Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Österreich gelaunched werden soll, können sich Interessierte auf der Hansgrohe-Website ansehen, um sich schon mal einen ersten Überblick zu verschaffen, ehe es dann an die weitere Planung und Bestellung geht. Konzeptioniert und umgesetzt wurde das neue Angebot von der Technologie-Agentur Demodern, die auf der Basis des Inspirators weitere Anwendungen entwickeln wird.

„Mit unserem erweiterten Produktportfolio reagieren wir auf ein verändertes Konsumverhalten von Kunden“, sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing Hansgrohe. Kundinnen und Kunden wollen demnach heute nicht mehr einzelne Sanitärprodukte von unterschiedlichen Herstellern zusammensuchen, sondern ganzheitliche Baderlebnisse gestalten – und zwar möglichst unkompliziert. Dieser Anforderung komme der Inspirator entgegen. „Es ist eine Einladung zum Inspirieren und Ausprobieren. Dabei unterstützt der Inspirator bei den Kombinationen und Produktvarianten. Und er hilft außerdem, die richtigen Umsetzungspartner zu finden“, so Palm weiter. Durch die direkte Einbeziehung der Anwender und die Integration in die Beratungsprozesse vor Ort will Hansgrohe einen noch individuelleren Service anbieten. “Wir sind überzeugt davon, dass damit sowohl die Kauf-, als auch Verkaufs- und Marketingprozesse auf eine ganz neue Stufe gehoben werden”, so Björn Ohnemus, Teamlead Global Digital Marketing bei Hansgrohe.

Nützliches Tool für den Projektalltag oder nur technische Spielerei?

Das 3D-Planungs-Tool bietet mehrere Vorteile für Handwerker und deren Kunden: