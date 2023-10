Frauen im Handwerk Zugehörige Themenseiten:

Vom 12. bis 14. Oktober trafen sich Bundesverband, Arbeitskreise und Landesverbände der UnternehmerFrauen im Handwerk (UFH) in Passau zum jährlichen großen Netzwerken und zur Abstimmung über die künftigen Aktivitäten. Über 170 Mitglieder und Vertreter der Handwerksorganisationen erlebten in bester Stimmung ein umfangreiches, perfekt geplantes Rahmenprogramm – und eine Mitgliederversammlung, die mit regen Diskussionen die Marschrichtung für die Zukunft festlegte.

Passau fest in UnternehmerFrauen-Hand: Etwa 170 Teilnehmerinnen kamen zum UFH-Bundeskongress in Niederbayern. - © BV_UFH

Unternehmerinnen im Handwerk sind Macherinnen, das bewies der jüngste Bundeskongress der UnternehmerFrauen im Handwerk (UFH) eindrucksvoll. Was der Passauer Arbeitskreis und der Landesverband Bayern als Programm auf die Beine gestellt haben, war professionell organisiert, thematisch vielfältig und bot viel Raum zum Netzwerken – einem wichtigen Anliegen der UFH.

Nach einem informellen Zusammenkommen und gemeinsamen Abendessen am Donnerstag, startete der offizielle Teil des Bundeskongresses am Freitagmorgen mit Grußworten: Tatjana Lanvermann, Erste Bundesvorsitzende, Claudia Beil, Landesvorsitzende UFH Bayern, sowie Christine Graf, Vorsitzende des Arbeitskreises Passau, gefolgt von Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern / Oberpfalz und Jürgen Dupper, Oberbürgermeister Passau, bedankten sich für das Engagement der Frauen. Für alle Redner gab es viel Beifall. Souverän moderiert wurde die Veranstaltung von der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Angelika Baur-Schambach.

Ein neues Leitbild

Der Bundesverband hat im zurückliegenden Jahr intensiv daran gearbeitet, die Zielsetzungen der UFH unter ein griffiges Leitbild zu stellen. Als Vision ist folgende Formulierung entstanden: “UFH ist die Organisation im Handwerk, in der Frau mit Leidenschaft im Handwerk vernetzt ist.” Dies traf auf die Zustimmung der Teilnehmerinnen.

You'll never WORK alone

"Im Anschluss referierte Dr. Holger Schmitz, Inhaber von business elf Managementberatungs GmbH, zum Thema “Betriebliches Gesundheitsmanagement im Megatrend Arbeit und Führung im Wandel”. Die Kongressbesucherinnen erhielten umfassende Informationen zu neuen Führungsstilen. Tenor: Weg von der Autokratie hin zu “Freiheit mit Grenzen” für ein gesünderes Arbeitsumfeld der Mitarbeiter. Denn klar ist: Funktionierende Teams sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Schmitz packte die Aussage in den überzeugenden Satz: Als starkes Team zusammenzuwachsen führt zu “You’ll never WORK alone!“ "

Singen macht froh – und verbindet

Abends trafen sich Sponsoren, Veranstalter und UFH zum festlichen Abendessen mit Gesang und Tanz auf dem Galaschiff MS Regina Danubia. In einer über vierstündigen Fahrt ging es zum Drei-Flüsse-Eck und bis nach Österreich. Für die zünftige musikalische Untermalung sorgte der “Soizweger Zwoagesang”. Die Delegierten, zahlreich in Tracht erschienen, nutzen die Zeit auf der Donau bei guter Stimmung zum Netzwerken, Singen und Tanzen.

Mitgliederversammlung mit reger Beteiligung

Am Samstag fand die Mitgliederversammlung statt. Hauptthemen waren der Geschäftsbericht, Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 und Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung, Wirtschaftsplan 2024 und die Berichte aus den Ländern. Zusätzlich wurde über die künftige Namensführung des Bundesverbandes abgestimmt. Denn einige Mitglieder hatten Bedenken, ob der Name "UnternehmerFrauen" zeitgemäß und inhaltlich richtig sei. Nach reger Diskussion wurde beschlossen: Der neue Name der UFH ist der Alte. Die Mitglieder bekräftigten, sich mit dem Namen “UnternehmerFrauen” zu identifizieren, die Änderungsvorschläge konnten sie nicht überzeugen.

Nach der regen Diskussion in der Mitgliederversammlung und der anschließenden Führung durch die wunderschöne Altstadt von Passau, verließen zufriedene Netzwerkerinnen den Bundeskongress. Er wird im kommenden Jahr vom 18. und 19. Oktober in Bingen am Rhein stattfinden.

Fazit

"Auf dem Bundeskongress hatten wir die Möglichkeit, unsere gemeinsamen Ziele zu diskutieren, zu netzwerken und neue Ideen zu generieren. Dies ist mehr als gut gelungen", erklärt Tatjana Lanvermann, Bundesvorsitzende der UnternehmerFrauen im Handwerk. In den vergangenen Jahren hat der Bundeskongress an Beliebtheit gewonnen, was sich nicht zuletzt an deutlich steigenden Teilnehmerzahlen messen lässt. In diesem Jahr konnten 54 Erstteilnehmerinnen begrüßt werden. Die Hauptsponsoren Münchner Verein, IKK classic und die Sparkasse Passau ermöglichten durch finanzielle Unterstützung neben weiteren Sponsoren diese großartige Veranstaltung.