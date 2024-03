Telefonieren kann doch jeder: Schnell den Hörer in die Hand und direkt den Kunden anrufen. Dass diese Rechnung nicht unbedingt aufgeht, weiß Saverio Lisch, Gründer des Unternehmens MFS Joker in Köln. Im aktuellen Workers Cast zeigt er, worauf Handwerker beim Telefonieren mit Kunden achten sollten.

Von Jörg Mosler

Saverio Lisch spricht im Workers Cast mit Jörg Mosler darüber, wie Handwerker richtig mit Kunden telefonieren. - © Jörg Mosler

Ein Handwerker muss nicht nur in seinem Gewerk gute Leistungen bringen. Das ist klar. Er muss auch managen, anleiten, planen und kalkulieren können. Und telefonieren. Was für die meisten eigentlich ganz simpel klingt, wird laut Experte Saverio Lisch allerdings doch immer wieder zu einem Problem im Betrieb. Lisch ist einer der Geschäftsführer von MFS Joker, eine Agentur in Köln, die Handwerksunternehmen operativen Telefonbetrieb anbietet, und weiß, worauf es ankommt.

Telefonieren will gelernt sein

Denn viele Handwerker haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, welche Formulierungen und Argumente sie in Kundentelefonaten verwenden. Das kann zum Problem werden und darüber entscheiden, ob sie den Auftrag erhalten, oder ob die Preisvorstellungen durchsetzbar sind. Welche Formulierungen gut funktionieren oder gar nicht gehen, verrät diese Podcast-Episode mit Saverio Lisch.

