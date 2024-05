Klare Ansagen hallen über die ­Weser: „Eins!, Zwei!, Drei!, Vier!“ Das lautstarke Zählen gibt den Rhythmus vor, nach dem die Sportler möglichst gleichzeitig das Paddel in das Wasser stechen, nach hinten wegziehen und damit das Boot in ­Be­wegung setzen. Die Menschen auf dem Boot tragen alle das gleiche Trikot, ­„Flying Baguette“ ist darauf zu lesen. So nennt sich das Drachen­boot-Team von „Mein Backhaus Wegener“ aus Hameln. Sie trainieren für einen bestimmten Wettbewerb: die ­Hamelner Drachenboot-­Fun-Regatta.

Wählen Sie Ihren Zugang zu exklusiven Inhalten und lesen Sie weiter: FREIEN ZUGANG EINRICHTEN Erhalten Sie Zugang zu einer limitierten Anzahl an Artikeln und dazugehörigen exklusiven Inhalten, wie z.B. Arbeitshilfen, Downloads, Videos, etc.





E-Mail-Adresse *









Personenbezogenes Tracking Ja, ich möchte von Holzmann Medien GmbH & Co. KG auf meine Interessen zugeschnittene Inhalte über deren Produkte und Dienstleistungen per E-Mail erhalten. Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung für Registrierung und Newsletter.

Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Machen Sie Ihren Betrieb noch erfolgreicher Erfahren Sie in unserem kostenlosen Newsletter Woche für Woche, mit welchen Nutzwert-Informationen Sie Ihren Betrieb noch erfolgreicher machen können.

E-Mail-Adresse *

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für Newsletter.









CAPTCHA LOGIN MIT BESTEHENDEM ACCOUNT E-Mail *

Passwort *

› Passwort vergessen?

Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.