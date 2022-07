Bekannt werden und mit Kunden in Kontakt treten: Diese Ziele können Handwerksunternehmen mit Social Media Kampagnen erreichen. Doch wer soll diese durchführen? Zum Beispiel die Azubis. Wie das funktioniert, verrät Expertin Diana Schmidt in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Diana Schmidt verrät im Interview mit Jörg Mosler, wie Azubis Social Media Kampagnen durchführen können. – © Jörg Mosler

Azubis sind geradezu prädestiniert dafür, ihre Unternehmen beim Thema Social Media zu unterstützen. Das Projekt „handwerk-kreativ“ ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen: Profis haben Azubis bei deren Social Media-Kampagnen unterstützt. Was dabei alles entstanden ist, verrät Diana Schmidt in diesem Interview.

Innovative Ideen für das Handwerk

Diana Schmidt arbeitet bei Projekten der Innovationsakademie des Handwerks in Leipzig mit. Deren Ziel ist es, das Handwerk in der Region zu stärken und innovativ voranzubringen. Unter anderem mit Projekten, um Social Media bei den Unternehmen präsenter zu machen. Und das kann mithilfe der Auszubildenden gelingen. Über ihre Erfahrungen spricht Schmidt in diesem Workers Cast.

Website der Innovationsakademie: inno-handwerk.de