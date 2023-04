Wie sollte man am besten in die Social-Media-Welt starten? Diese Frage beantwortet unser Experte Felix Schröder (@gipserfelix) heute ganz anders, als noch vor ein paar Jahren zu Beginn dieses Podcasts. Die Bedingungen in den sozialen Netzwerken ändern sich schließlich jeden Tag. Wie aktuell die perfekte Strategie für den Start in die sozialen Medien aussieht, verrät er in der neuesten Ausgabe von „Social Handwerk“.

Von Felix Schröder (@gipserfelix)

Felix Schröder (@gipserfelix) rät: Wer mehrere Social-Media-Plattformen bespielen möchte, sollte „Content-Recycling“ betreiben. – © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Mit „Social Media: Wie werde ich Influencer?“ hatte ich im Sommer 2019 schon einmal eine ähnliche Podcast-Folge gebracht: Die Frage ist, wie man am besten mit Social Media anfängt und dann auch erfolgreich wird.

Wachstum auf einer Plattform

Dieses Mal möchte ich darauf aufbauend eine Strategie vorstellen, die auf einer Social-Media-Plattform das meiste Wachstum verspricht. Hören Sie rein! Wer gerne mehrere Plattformen bespielen möchte, kann das aber selbstverständlich auch tun.

Content-Recycling auf mehreren Plattformen

Sollten Sie mehrere Plattformen bespielen wollen, rate ich zum Recycling – nicht für die Umwelt, sondern im Content-Bereich. Erstellen Sie Videos, die man auf verschiedenen Plattformen hochladen kann. So erreichen Sie am effektivsten die meisten Menschen. Probieren Sie es aus!

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Pocasts finden Sie gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).