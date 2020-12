07.12.2020

Social Handwerk, 22. Folge Social Media 2021: Auf diese Neuerungen der Plattformen sollten Sie sich einstellen

Keine anderen Medien ändern sich so schnell wie die Social-Media-Plattformen. Auch das Jahr 2021 wird in den sozialen Netzwerken wieder ein Jahr der Veränderung. Unser Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) erklärt, auf welche Neuerungen Sie sich 2021 einstellen sollten.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Wie werden sich die Social-Media-Plattformen im Jahr 2021 (weiter-)entwickeln? In dieser Podcast-Folge möchte ich allen Handwerkern und Handwerksunternehmern, die in den Sozialen Netzwerken aktiv sind, Tipps geben, um gut vorbereitet in das neue Social-Media-Jahr zu starten. Diese drei Plattformen sind dabei meine Schwerpunkte:

Instagram: Alles bleibt anders

Schon seit längerer Zeit gibt es dauerhaft viele Veränderungen auf Instagram – und so wird es auch 2021 weiter gehen. Instagram versucht immer, der Konkurrenz ein Stück weit voraus zu sein und damit in den Schatten zu stellen.

TikTok: Mehr nützlicher Content

Die Plattform TikTok, die ich 2020 schon in einer Folge ausführlich beschrieben habe, wird auch 2021 stark wachsen. Momentan sieht man eine bemerkenswerte Veränderung in Sachen Content – es kommen verstärkt immer mehr wirklich nützliche Videos.

YouTube: Auch 2021 ein "Big Player"

Die Video-Plattform YouTube bleibt auch 2021 ein "Big Player": Nach wie vor filmen immer mehr Menschen ihren Alltag, oder das, was sie für wichtig halten, und gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen die diese filmischen Beiträge konsumieren wollen.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk" und der Umsetzung meiner Tipps ! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).