Die wichtigsten Antriebskräfte im Leben sind Gemeinschaft und Autonomie. Beide können Sie im Handwerk tagtäglich er­leben – in einem starken Team, aber auch dank vieler Entscheidungsspielräume und sinnstiftender Erfüllung.

Von Umberta Andrea Simonis

Alte Führungsmethoden wie „Kontrolle ist besser“ stehen Autonomie und Entscheidungsspielräumen der Mitarbeiter manchmal noch entgegen. Es wird dann leider mehr in Grenzen statt in Lösungen und Möglichkeiten gedacht. Hier geht viel Energie verloren, das enorme Potenzial des eigenen Teams wird nicht annähernd ausgeschöpft.

Die Energieblockaden lösen

Das Handwerk bietet enorme Möglich­keiten, sich als selbstwirksam in vielfältigen, sinnvollen Aufgaben zu erleben und einen einmaligen Lern- und Wachstumsprozess zu durchlaufen. Als akuter Pro­blemlöser die Heizung wieder zum Laufen zu bringen, als Gestalter und Umsetzer das Zuhause von Menschen schöner und sicherer zu machen oder etwas fürs Klima tun … In jedem Gewerk steckt diese tiefe Befriedigung, etwas zu bewirken und etwas zutiefst Sinnvolles zu tun. Da­rin liegt viel Eigen-Motivation. Die Frage ist nur: Wird dieser enorme Schatz bewusst gelebt? Wo sind Stolz und Selbstbewusstsein? Hier ist also ein mächtiger Hebel, den Arbeitsplatz noch attraktiver zu machen und motivierte Mitarbeitende noch mehr ans Unternehmen zu binden.

Die Superkraft wecken

Machen Sie Ihren Mitarbeitenden bewusst, dass sie als Retter, Wunsch-Erfüller und Problemlöser wahre Helden sind, und was ihre handwerkliche Dienstleistung für den Kunden bedeutet. Besprechen Sie auch besonders knifflige Aufträge und große Einsätze und bedanken Sie sich für das Engagement Ihrer Leute – es ist nicht selbstverständlich.





Machen Sie Ihrem Team die Wertigkeit und Sinnhaftigkeit seiner Arbeit bewusst, indem Sie immer wieder positive Rückmeldungen von dank­baren Kunden an alle weitergeben und in Meetings oder im Vier-Augen-Gespräch diese Aussagen vorlesen. Holen Sie kontinuierlich Feedback bei Kunden ein, damit Sie immer genug aufbauende Aussagen verfügbar haben.





Überlegen Sie, wie Sie das Know-how Ihrer Mitarbeitenden fördern und allen bewusst machen können. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeitenden, sich mit Anregungen und Ideen an Sie oder einen anderen Ansprech­partner zu wenden.





Gehen Sie mit dem Know-how Ihrer Mitarbeitenden gut um. Wenn es also einen firmeninternen Verbesserungsvorschlag gab, der klar nachvollziehbar eine deutliche Optimierung darstellt und Ihnen schon viel Zeit und Geld gespart hat, seien Sie großzügig mit Dank und Lob. Lassen Sie sich etwas Persönliches als Dankeschön einfallen oder zahlen Sie spontan eine finanzielle Prämie aus.





Geben Sie „Spielraum“ und loben Sie Handlungsfreiräume aus. Das kann ein kleines Budget pro Auftrag/Kunde sein oder die Entscheidungsfreiheit im Auftragsablauf. Oder ein eigener Kanal bei Youtube oder Instagram, den Ihre Mitarbeitenden mit Stolz, Spaß und Eigenverantwortung gestalten können, ohne „Aufsicht“ durch die Führungskräfte.

Den Erfolg verbuchen

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es sich ganz konkret auswirkt, was wir von unseren Mitmenschen halten – ob wir an sie glauben oder nicht. Der Merksatz „Bestärke, was du sehen willst!“ verdeutlicht, wie machtvoll unsere Einstellungen zu Menschen deren Ergebnisse formen. Fazit: Je klarer Sie Vertrauen, Lösungs­fähigkeit und Kompetenz Ihrem Team gegegnüber aussprechen, umso mehr werden alle ihre Potenziale spüren und für den gemein­samen Betrieb auch anzapfen.