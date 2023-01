So werden aus Schülern Auszubildende in Ihrem Betrieb: Interview mit Robert Steffen

Wer Auszubildende sucht, muss bei den Jugendlichen suchen. Und die findet man am besten direkt in der Schule. Doch nur mit dem passenden Auftritt gelingt es, die jungen Menschen von sich zu überzeugen. Worauf es ankommt, verrät Experte Robert Steffen in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Kommunikationscoach Robert Steffen im Interview mit Jörg Mosler – © Jörg Mosler

Social Media, Flyer, Aktionen – all das sind Möglichkeiten, ein Handwerksunternehmen bei jungen Menschen vorzustellen, um Auszubildende zu finden. Doch es gibt auch noch einen anderen Weg, um auf sich und seinen Beruf aufmerksam zu machen. Immer mehr Unternehmen gehen den direkten Weg, um Azubis zu gewinnen: in die Schulen.

Langweilige Präsentationen braucht keiner

Der Ansatz ist genau richtig. Wer jedoch mit einer langweiligen Präsentation daherkommt, wird es schwierig haben, junge Menschen wirklich von seinem Beruf zu begeistern. Damit das nicht passiert, gibt Kommunikationscoach Robert Steffen in diesem Interview wertvolle Tipps. Unternehmer, die diese einsetzen, werden beim nächsten Schulvortrag definitiv ein Highlight setzen.

Was Sie sonst noch interessieren könnte

Robert Steffens Website – robertsteffen.de

Komplettlösung Mitarbeitergewinnung – handwerk-karriere.com