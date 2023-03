Unternehmer müssen ihre Mitarbeiter darüber informieren, dass der Resturlaub verfällt. Andernfalls bleibt der Anspruch weiter bestehen. Was Handwerkschefs nach neuen Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts beachten müssen.

Von Eva Neuthinger

Alle Tage, die Mitarbeiter bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres nicht genommen haben, fallen unter die Kategorie Resturlaub. – © Eva Gruendemann – stock.adobe.com

Urlaubsplanung Mitarbeiter ( PDF, 84,75 kB )

Das Urteil war zwar so zu erwarten, doch es sorgt für große Aufmerksamkeit. Ende 2022 entschied das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 20. Dezember 2022, Aktenzeichen: 9 AZR 266/20) in diesem Fall: Eine Steuerfachangestellte war von 1996 bis 2017 bei einem Arbeitgeber tätig. Als das Arbeitsverhältnis endete, erhielt sie 14 Urlaubstage in Höhe von 3201,38 Euro brutto ausgezahlt. Das reichte ihr nicht. Sie beanspruchte auch noch aus Vorjahren einen Ausgleich für wegen hoher Arbeitsbelastung nicht genommene freie Tage.

Die erste Instanz wies die Klage ab. Das Landesarbeitsgericht sprach ihr 17.376,64 Euro brutto für nur 76 Arbeitstage zu. Das Bundesarbeitsgericht hatte aber das letzte Wort: Der Arbeitgeber musste zahlen – und zwar deshalb, weil er die Mitarbeiterin über einen Verfall ihres Urlaubsanspruchs nicht informiert hatte.

Regelmäßig an Resturlaubsansprüche erinnern

Dazu sagt das Bundesarbeitsgericht (BAG): „Die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren beginnt bei einer richtlinienkonformen Auslegung des Paragrafen 199 Abs. 1 BGB nicht zwangsläufig mit Ende des Urlaubsjahres, sondern erst mit Schluss des Jahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat.“. Die Richter bestätigten damit den europäischen Gerichtshof. Die Klägerin erhielt am Ende 101 Urlaubstage ausgezahlt.

Tipp: Die Kanzlei Ecovis empfiehlt, Arbeitnehmer regelmäßig an ihre Resturlaubsansprüche zu erinnern. Das sollte schriftlich passieren mit der Angabe, wie viele Tage es noch sind und wann sie verfallen – bis Ende Dezember oder bis zum 31. März des folgenden Jahres. Unternehmer sollten sich von ihren Mitarbeitern per Datum und Unterschrift bestätigen lassen, dass sie die Information bekommen haben. Im Streitfall kann ein Nachweis entscheidend sein.

Spezialfall Krankheit

Das Bundesarbeitsgericht hatte noch einen weiteren Fall auf dem Tisch (Urteil vom 20.12.2022; Aktenzeichen: 9 AZR 245/19). Hier ging es darum, wann Ansprüche bei Krankheit verloren gehen. Nach 15 Monaten verfallen die Tage – aber nur unter der Voraussetzung, dass der Mitarbeiter durchgehend während des Jahres krank war. Stichtag ist dann der 31. März des Folgejahres. Wenn der Arbeitnehmer aber noch einige Tage gearbeitet hat, ist es komplizierter: Die Erfurter Richter entschieden, dass der Chef rechtzeitig vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit dem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben haben muss, seinen Resturlaub zu nehmen. Was genau unter rechtzeitig zu verstehen ist, bleibt bisher leider unklar.

Fazit: Das Bundesarbeitsgericht unterstützt mit den beiden Urteilen die Arbeitnehmer. Handwerkschefs sollten strikt darauf achten, die Mitarbeiter umfassend zu informieren. Denn Resturlaub verfällt beziehungsweise verjährt eben nur, wenn sie rechtzeitig auf die übrigen Tage aufmerksam machen und jeden Beschäftigten auffordern sie zu nehmen. Überdies müssen sie schriftlich und unmissverständlich klarstellen, dass der Urlaub sonst verloren geht. Die Kanzlei Schulze & Braun rät Arbeitgebern dazu, das Thema Urlaub beispielsweise alle drei Monate anzusprechen. Der Vorteil liege darin, dass alle informiert bleiben und die Nerven der Beteiligten nicht überstrapaziert würden.