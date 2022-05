Wie bringt man ein komplexes Produkt wie „Möbel nach Maß“ dem Kunden nah? Gemäß seines Experimentiergeists und Digital Way of Life hat Denys Nagel, Geschäftsführer von Holzconnection, auch in dieser Sache eine ganz eigene Lösung entwickelt: Einen 3D-Onlinekonfigurator, der mittels Parametric Design den Kunden ermöglicht, selbst algorithmengesteuert Möbel zu entwerfen.

Von Denys Nagel

Über paschen.de gelangt der Kunde zum 3D-Möbelkonfigurator, der sowohl am PC als auch von unterwegs über Tablet und Smartphone bedient werden kann. – © somjork – stock.adobe.com

Wir bei Holzconnection beschäftigen uns ständig mit dem Thema User Experience. Weil unsere Produkte keine Standardware sind, kann auch der Verkaufsprozess keinem standardisierten Vorgehen entsprechen. Allein Holz als Material, aber vor allem verarbeitet zum Möbel, muss man einfach erleben. Und zwar von Anfang bis Ende, von der ersten Skizze bis zum fertigen Entwurf, vom Geruch bis zur Haptik des Holzes. Wie also bringt man so ein komplexes Produkt wie ein Möbel nach Maß dem Kunden nah? Wir haben da eine ganz eigene Lösung entwickelt:

„Be your own designer!“ – mit dem 3D-Onlinekonfigurator von Paschen

Um sich als Kunde das potenziell neue Möbelstück bestmöglich vorstellen zu können, haben wir einen 3D-Onlinekonfigurator konstruiert. Mit Paschen als neueste Brand unseres Hauses widmen wir uns voll und ganz dem Thema Parametric Design. Die hierfür entwickelte Software basiert entsprechend auf Algorithmen, die dem Kunden beim Entwerfen bestimmte Parameter vorgeben.

Richtig gelesen, mit unserem 3D-Onlinekonfigurator kann der Kunde sein nächstes Möbelstück selbstständig von Zuhause aus planen. Und zwar ganz nach dem Motto „Be your own designer!“ Natürlich stehen unsere Experten bei Fragen weiterhin und jederzeit zur Stelle. Dennoch tüfteln wir tagtäglich daran den gesamten Planungsprozess so simpel und selbsterklärend wie nur möglich zu gestalten.

In Eigenregie über Maße, Form und Design bestimmen

Aber von vorn: Wie genau funktioniert die Planung mit Paschen? Über paschen.de gelangt der Kunde zum 3D-Möbelkonfigurator, der sowohl am PC als auch von unterwegs über Tablet und Smartphone bedient werden kann. Und dann geht es auch schon los mit der Planung: In Eigenregie bestimmt der Kunde sämtliche Maße (Höhe, Breite, Tiefe), Form, Design sowie Material und Oberflächenbehandlung (Öl oder Lack) seines neuen Möbelstücks. Soll das Produkt über Türen oder Schubladenelemente verfügen? Oder doch lieber aus vielen offenen Fächern bestehen? Fragen wie diese und viele weitere Aspekte fließen Schritt für Schritt und zu 100 Prozent selbsterklärend in den Planungsprozess mit ein.

Für unsichere oder unkreative Kunden: Auch vorkonfigurierte Modelle möglich

Weil diese neue Brand allerdings aktuell noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen steckt, lassen sich derzeit nur Regale und Sideboards konfigurieren. Unter Hochdruck entwickeln wir das Tool jedoch stetig weiter, sodass schon in Kürze auch Tische, Betten und Schränke realisierbar sein werden. Zur Unterstützung wird es außerdem eine große Menge an bereits vorkonfigurierten Möbelmodellen geben. Dies ist vor allem für jene Kunden hilfreich, die mit digitalen Tools noch nicht vollkommen vertraut sind und an irgendeinem Punkt im Planungsprozess dazu tendieren sich unsicher zu fühlen und den Vorgang abzubrechen. Natürlich ist der Kunde mit einem vorkonfigurierten Möbelstück noch lange nicht in seiner Kaufentscheidung festgelegt. Auch an diesem Produkt lassen sich Feinjustierungen, die mehr dem eigenen Geschmack entsprechen, vornehmen. Damit ist der Möbelmarkt – aus unserer Sicht – wieder ein Stück mehr digitalisiert. Und wir werden nicht müde zu sagen, dass die Zukunft von Möbeln digital ist. Gehen wir also weiter …

Ihr Denys Nagel, Geschäftsführer von Holzconnection (E-Furniture Germany GmbH)