Unterschiedliche Kulturen bringen verschiedene Traditionen und damit unter Umständen auch andere Perspektiven auf die Arbeit mit in ein Unternehmen. Das kann für Betriebe eine Chance sein. Worauf es bei der Integration verschiedenster Kulturen im Betrieb ankommt, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Geschäftsführer Alexander Hausner verrät Jörg Mosler, worauf es bei verschiedenen Kulturen im Unternehmen ankommt. – © Jörg Mosler

Schon seit langem gilt Deutschland als Einwanderungsland. Menschen aus vielen verschiedenen Nationen kommen, um hier zu leben und auch zu arbeiten. Deshalb ist es für Betriebe, die neue Mitarbeiter suchen, wichtig, sich auch auf andere Kulturen einzustellen. Besonders gut funktioniert das in der Familienmetzgerei Hausner in Weiden in der Oberpfalz. Dort arbeiten mehr als 20 Nationalitäten mit im Unternehmen.

Ein Unternehmen, 20 Nationalitäten

Doch ist es überhaupt möglich, in einem Familienbetrieb so vielen unterschiedlichen Nationalitäten gerecht zu werden? Die Familie Hausner beweist Tag für Tag, dass es geht. Wie sie es schaffen, verschiedene Kulturen in ihrem Metzger-Unternehmen mit 33 Filialen wirklich zum Erfolgsmodell zu machen, berichten Geschäftsführer Alexander Hausner und zwei seiner Nachwuchs-Metzgerinnen und Metzger in dieser Episode.

