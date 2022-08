Mitarbeiterführung in der Praxis: Interview mit Ruben Walz

Handwerker sind Macher und lernen vieles, indem sie selbst anpacken. Aber es kann auch hilfreich sein, sich bei anderen etwas abzuschauen – oder abzuhören. Best practice, also. In diesem Workers Cast spricht Handwerksunternehmer Ruben Walz darüber, wie er sein Team führt.

Von Jörg Mosler

Ruben Walz spricht im Interview mit Jörg Mosler über seinen Führungsstil. – © Jörg Mosler

Locker und kumpelhaft oder strenger Oberlehrer – Führungspersönlichkeiten gibt es ganz unterschiedliche. Welche Strategie funktioniert am besten? Sollte man sich eine bestimmte Methode aneignen, oder besser einfach nach Gefühl führen? Diese Fragen stellen sich die meisten Unternehmer. Denn die Mitarbeiterführung ist die wichtigste und wahrscheinlich schwierigste Aufgabe im Handwerksbetrieb.

Zusammen als Team

Im Kälte- und Klimatechnikunternehmen Stiel in Tübingen haben sich schon mehrere Geschäftsführer diese Fragen gestellt. Seit mehr als 70 Jahren gibt es den Betrieb bereits. Inzwischen ist es an Geschäftsführer Ruben Walz, sich mit der Führung eines Teams auseinanderzusetzen. In diesem Podcast berichtet er, wie er den Teamgeist fördert, wie er Mitarbeiter auswählt und wann er auch mal „dazwischenhaut“.

