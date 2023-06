und Autotest und Fuhrpark Zugehörige Themenseiten:

Optisch sieht der Mercedes-Benz eSprinter genauso aus wie das Verbrenner-Modell. Auch bei der Testfahrt merkt Bäckermeister Michael Gauert mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

Von Jennifer Garic

Elektro-Novize: Bäckermeister Michael Gauert und der vollelektrische eSprinter von Mercedes-Benz. - © Markus J. Feger

Bei der Bulle Bäckerei einen Parkplatz zu bekommen ist gar nicht so einfach. Die Backstube liegt sehr zentral in Düsseldorf an einer viel befahrenen Straße mit Tram. Michael Gauert stört das im Betriebsalltag nicht. Der Bäckermeister setzt bisher nämlich voll und ganz auf ein E-Lastenrad. Nun hat ein Freund und Geschäftspartner von Gauert aber im Nachbarort Willich einen Bauernhof gekauft. Von dort will er bald Tomaten-Chutney und Co. für sein zur Bäckerei gehörendes Bistro beziehen und ist auf der Suche nach einer größeren und wetterfesten Alternative zum Rad. Das hat nämlich auch noch seit Wochen eine Panne. „Deswegen habe ich mich in den vergangenen Wochen schon nach einem Transporter umgeschaut“, sagt Gauert.

Der Test mit dem Mercedes-Benz ­eSprinter kommt ihm daher sehr gelegen, elektrisch soll sein Transporter auf jeden Fall werden. „Wenn wir schon ein Auto brauchen, dann wenigstens die umweltschonendste Ausführung“, erklärt der Bäckermeister und steigt ein.

Wie ist der Umstieg vom E-Lastenrad auf den eSprinter?

Das ist meine erste elektrische Autofahrt, aber der Unterschied ist gar nicht so groß. Der eSprinter fährt sich genauso wie seine Verbrenner-Kollegen und ist aufgrund seines Gewichts und der Größe nicht so spritzig wie elektrische Klein­wagen. Aber mir gefällt’s! Hätte ich nicht gewusst, dass es ein E-Transporter ist, hätte ich es nicht gemerkt.

Wie sieht es mit der Ausstattung aus?

Der Mercedes ist sehr übersichtlich, das Cockpit sehr einfach gehalten. Die Rückfahrkamera im Rückspiegel finde ich super. Manch einer würde hier technischen Schnickschnack vermissen, aber für mich muss ein Transporter praktisch sein.

Könnten Sie sich den eSprinter im Alltag vorstellen?

Mit der Größe bin ich mir noch unsicher, da reicht vielleicht doch ein Kleintransporter. Aber die elektrische Fahrweise hat mich überzeugt. Bei uns wird auf jeden Fall ein E-Transporter einziehen.

Das Unternehmen

Name: Bäckerei Bulle

Bäckerei Bulle Geschäftsgebiet: Düsseldorf

Düsseldorf Gründung: 2017

2017 Mitarbeiter: 13

Der Testwagen