Appell an Gesellschaft und Politik

Die Internationale Handwerksmesse (IHM) findet vom 6. bis 10 Juli 2022 in München statt. Nachdem die Veranstaltung aufgrund der anhaltenden Coronapandemie zweimal verschoben werden musste, findet sie nun erstmals im Sommer statt. Im Fokus steht die Suche nach Lösungen für gleich drei Krisensituationen.

Von Ilka Becirevic

Die IHM steht 2022 unter dem Motto „Handwerk, das dein Leben schöner macht“. – © GHM

Nach zwei Jahren Pause ist es am 6. Juli 2022 endlich soweit: die Internationale Handwerksmesse findet in München statt. Im Zeichen des von gleich mehreren Krisen gebeutelten Handwerks soll in diesem Jahr der persönliche Austausch zwischen Kunden und Handwerkern endlich wieder stattfinden.

In Vorbereitung auf die Internationale Handwerksmesse (IHM) traten dementsprechend Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages und Dieter Dohr, Geschäftsführer der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH am 27. Juni 2022 in kleiner Runde vor die Presse, um die zentralen Themen der IHM vorzustellen.

Persönlicher Dialog vor Ort

„Wir brauchen Messen“, erklärte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. „Messepolitik ist Standortpolitik.“ Und auf dieser laste ein großer Handlungsdruck, dahingehend waren sich alle drei Messeverantwortliche einig. Nach zwei Jahren Pandemie kämen nun auch noch der Krieg gegen die Ukraine und die notwendige Energiewende in Bezug auf das Klima als Problem auf das deutsche Handwerk zu. Angesichts von Lieferengpässen, steigenden Preisen und Fachkräftemangel brauche es neue Strukturen und konkrete Lösungsansätze sowohl von Produktions-, als auch von Verbraucherseite.

Personal- und Fachkräftemangel

Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkskammertages pflichtete Schwannecke bei und sprach zudem den Auftragsrückgang, beispielsweise im Bauhandwerk an.

So seien aufgrund der Lieferengpässe und der steigenden Preise allein in München etwa ein Drittel der bereits vergebenen Bauplätze, wo unter anderem neuer Wohnraum entstehen sollte, zurückgegeben worden. Zudem legte Peteranderl den Fokus auf den Fachkräftemangel im Handwerk und forderte die staatliche Förderung der beruflichen Bildung. Aktuell gebe es in Bayern 40.000 offene Stellen, unter anderem im Bau-, Elektro- KFZ-, Metall-, sowie Lebensmittelhandwerk.

Einheitliche Corona-Regelungen notwendig

Dieter Dohr, Geschäftsführer der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH gab bei aller Vorfreude auf die anstehende IHM zu bedenken, dass von politischer Seite jetzt eine Entscheidung für den drohenden Corona-Herbst getroffen werden müsse und zwar einheitlich. „Eine Messe ist planbar“, sagte er und verwies auf Hygienekonzepte und Abstandsregelungen. Diese werden ab 6. Juli 2022 jedoch (noch) nicht von Nöten sein. Unter dem Titel: „Handwerk, das dein Leben schöner macht“ findet die IHM dann für fünf Tage auf dem Messegelände München statt. Es werden mehr als 1.000 Aussteller erwartet, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen.

So wird es beispielsweise eine Live-Werkstatt geben, bei der sich die Besucher anschauen können, wie es in einem Handwerksbetrieb abläuft. Ein weiteres Highlight werden die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie Jobangebote in der Halle C6 sein. Das Angebot richtet sich vor allem an den Handwerksnachwuchs und jene, die es werden wollen.

Weitere Themenschwerpunkte der Messe:

Handwerk und Design





Genussmarkt





Gartenbau





Bauen und Sanieren

Die Internationale Handwerksmesse und die parallel stattfindende Garten München finden von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. Juli 2022 täglich von 9.30 bis 18 Uhr, auf dem Messegelände München statt.

Die Eintrittskarten im Online-Verkauf finden Sie unter