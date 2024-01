Nirgendwo sonst lässt sich an einem Tag so viel über neue Trends und Innovationen in einer Branche erfahren wie auf einer Fachmesse. Wer seinen Besuch noch dazu richtig vorbereitet, kann sicher sein, die für sein Geschäft wichtigsten Informationen nicht zu verpassen.

Von Kerstin Meier

Sich durch die weitläufigen Messehallen treiben und spontan vom Ausstellerangebot inspirieren zu lassen macht zwar durchaus Spaß, ist aber vor allem bei den großen Branchenevents wenig effizient.

Planungstools nutzen

Messeprofis nutzen deshalb im Vorfeld die von vielen Veranstaltern angebotenen Planungstools, um bei ihrem Besuch auch wirklich die für ihre Bedürfnisse interessanten Ausstellerangebote und Vorträge im Rahmenprogramm mitnehmen zu können. Ist danach noch genug Luft, lässt sich beim gemütlichen Durchschlendern immer noch die eine oder andere Inspiration erhaschen.

So kann der Tag gelingen

Ganz wichtig dabei: Regelmäßige Pausen einplanen, denn das Herumlaufen, Reden und Informationen-Aufnehmen strengt im Tagesverlauf durchaus immer mehr an.

Wer lange und nervige Wartezeiten beim Essen vermeiden möchte, reserviert vorab einen Platz im Restaurant oder pausiert lieber außerhalb der klassischen Essenszeiten.

Vor allem in der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich, die warme Oberbekleidung an der Garderobe abzugeben. In den Hallen ist es meist sehr warm und auch die leichteste Daunenjacke wird irgendwann zum lästigen Ballast.



19. bis 23. Februar

R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz,Stuttgart

Die nur alle drei Jahre stattfindende Weltleitmesse ist seit über 50 Jahren Branchentreff, Trendbarometer und Innovationsplattform. Das Rahmenprogramm 2024 bietet geballtes Fachwissen zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Kosten und Info Tageskarte: 45 Euro;

45 Euro; geöffnet: 9 bis 18 Uhr

9 bis 18 Uhr messe-stuttgart.de/r-t

20. bis 22. Februar

digitalBau – Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche, Köln

Die Fachmesse präsentiert zukunftsweisende Bautrends von der Planung und Umsetzung von Projekten bis hin zu Sanierung und dem Rückbau von Gebäuden. Die Leitthemen 2024 sind: Konnektivität, die digitale Baustelle, zirkuläres Bauen und Smart City.

Kosten und Info: Tageskarte: 39 Euro (Onlinepreis)

39 Euro (Onlinepreis) geöffnet: 9 bis 18 Uhr

9 bis 18 Uhr digital-bau.com

28. Februar bis 3. März

Internationale Handwerksmesse (IHM) – Messe fürs Bauen, Sanieren und Modernisieren,

München

Endverbrauchermesse mit den Bereichen Wohnen, Küchenkultur, Nachhaltigkeit und Lifestyle. Für Unternehmer diesmal wieder mit dem Fachkongress „Zukunft Handwerk“ (28.02. – 01.03.) und den Fokusthemen Fachkräftemangel, Digitalisierung und KI.

Kosten und Info: Tageskarte: 15 Euro (Onlinepreis)

15 Euro (Onlinepreis) geöffnet: 9.30 bis 18 Uhr

9.30 bis 18 Uhr ihm.de

3. bis 8. März

Light + Building – Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik,

Frankfurt/Main

Unter dem Motto „Be Electrified“ informiert die Messe über die wichtigsten Trends in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Mobilität. Diesmal erstmals mit E-Handwerk, einem Fachforum für Elektrohandwerker.

Kosten und Info: Tageskarte: 33 Euro

33 Euro geöffnet: 9 bis 18 Uhr

9 bis 18 Uhr light-building.messefrankfurt.com

5. bis 8. März

DACH + HOLZ International – Messe für Holzbau, Ausbau, Dach und Wand,

Stuttgart

Mehr als 500 Aussteller – darunter etliche Start-ups – zeigen, was die Zukunft für Dachdecker, Zimmerer und Bauklempner bringt. Themenschwerpunkte sind Digitalisierung, Social Media sowie Personal und Arbeitsschutz für die Holzbranche.

Kosten und Info: Tageskarte: 27 Euro (Onlinepreis)

27 Euro (Onlinepreis) geöffnet: 9 bis 18 Uhr

9 bis 18 Uhr dach-holz.com

19. bis 22. März

Fensterbau Frontale + Holz- Handwerk – Messe für Fenster, Tür, Fassade,

Nürnberg

Beim Messe-Doppel stehen wegweisende Technologien für Fenster, Türen und Fassade im Vordergrund, dazu gibt es Fachforen zu den Zukunftsthemen Digitalisierung und Betriebsorganisation.

Kosten und Info: Tageskarte: 45 Euro (nur online erhältlich)

45 Euro (nur online erhältlich) geöffnet: 10 bis 18 Uhr

10 bis 18 Uhr frontale.de

23. bis 26. April

FAF Farbe, Ausbau + Fassade – Fachmesse für Fassadengestaltung und Raumdesign,

Köln

Beim neuen Messekonzept mit den Kernthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Personal wollen die Veranstalter Lösungen für die wichtigsten Zukunftsthemen vorstellen, ergänzend dazu gibt es im FAF Forum Vorträge von Experten und Handwerkern.

Kosten und Info: Tageskarte: 25 Euro (Onlinepreis)

25 Euro (Onlinepreis) geöffnet: 9 bis 18 Uhr

9 bis 18 Uhr faf-messe.de

19. bis 21. Juni

Intersolar Europe – The smarter E Europe – Fachmessse für die Solarwirtschaft,

München

Das Messekonzept mit vier Parallelveranstaltungen will alles Wissenswerte zu Trends, Geschäftsmodellen und Innovationen in der dynamischen Solarbranche vorstellen. Ergänzend dazu gibt es ein Fachforum mit Impulsvorträgen und Best-Practice-Beispielen.

Kosten und Info: Tageskarte: 40 Euro (Onlinepreis)

40 Euro (Onlinepreis) geöffnet: 9 bis 18 Uhr

9 bis 18 Uhr Intersolar.de

22. bis 25.Oktober

Euroblech – Technologiemesse für Blechbearbeitung,

Hannover

Die Messe versteht sich als Marktplatz der Branche. Das Produkt- und Dienstleistungs­angebot der Aussteller deckt die komplette Prozesskette der Blechbearbeitung ab, die Hallen sind nach Technologiebereichen geplant.

Kosten und Info: Details noch nicht bekannt

euroblech.com

26. bis 29. Oktober

Südback – Fachmesse für Bäckerei und Konditorei,

Stuttgart

Rund 700 Aussteller sorgen für ein umfassendes Angebot mit den Schwerpunkten ­Arbeits- und Betriebstechnik, Rohstoffe, Handelswaren, Geschäftseinrichtung, Verkaufsförderung sowie Dienstleistungen rund um das backende Gewerbe.