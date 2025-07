Was tun, wenn die Zahl der Kunden steigt, die Berufe durch Festpreise und strenge Reglementierung jedoch an Attrak­tivität verlieren? In ihrem Branchenreport zeigen die fünf Gewerke im Gesundheitshandwerk, was sich ändern muss, um die Versorgungsqualität der Bevölkerung langfristig zu ­sichern.

Die Zahl der Versorgungsfälle im Gesundheitshandwerk wächst stetig, dennoch kämpfen viele Betriebe ums Überleben. - © dark_blade - stock.adobe.com

Eigentlich sind die Marktbedingungen für Unternehmer im Gesundheitshandwerk nahezu perfekt: Die Zahl der potenziellen Kunden wächst dank der demografischen Entwicklung kontinuierlich, 2023 zählte die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im Bereich der handwerklichen Hilfsmittelerbringer bereits stolze 1,5 Millionen Versorgungsfälle mehr als 2019, Tendenz steigend. Darüber hinaus haben die Patienten hohe Erwartungen an Gesundheit, Ästhetik und Komfort. Doch statt von der gestiegenen Nachfrage nach Brillen, Hörgeräten, orthopädischen Hilfsmitteln und Zahn­ersatz zu profitieren, kämpfen viele Betriebe um ihre Existenz: