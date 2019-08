06.08.2019

Studie des Portals "Gehalt.de" Gehalts-Check: Handwerksberuf zählt zu den "Flops" 2019

Wo verdienen Akademiker und Beschäftigte ohne Studienabschluss am meisten bzw. am wenigsten? Das Vergleichsportal "Gehalt.de" hat aus 224.385 Gehaltsdaten zehn Berufe mit dem jeweils höchsten und geringsten Einkommen ermittelt. Ein Ergebnis: Im Handwerksberuf Friseur/-in wird von allen untersuchten Berufen am zweitwenigsten verdient. Alle Ergebnisse der Studie lesen Sie hier.

von Ramón Kadel

Welche Berufe sind in Deutschland am lukrativsten? Wo verdienen Akademiker und Beschäftigte ohne Studienabschluss am meisten beziehungsweise am wenigsten? Laut der Studie "Die Top- und Flop-Berufe in Deutschland 2019" des Vergleichsportals Gehalt.de beziehen Beschäftigte ohne akademischen Abschluss als Regionalverkaufsleiter mit 73.053 Euro jährlich das höchste Gehalt. Bei den Akademikern liegen die Oberärzte (117.545 Euro) und Fondsmanager (86.434 Euro) ganz oben im Ranking. Das geringste Einkommen erzielen hier Grafiker (34.194 Euro) und Webdesigner (36.885 Euro). Alle Angaben sind Bruttojahresgehälter und beruhen auf dem Medianwert.

Das Handwerk ist im Ranking mit den Friseuren vertreten. Diese rangieren mit 23.002 Euro jährlich unter den "Flop"-Berufen auf dem vorletzten Platz. Nur Restaurant- und Küchenhelfer verdienen unter den untersuchten Berufen mit 22.033 Euro noch weniger. Nachfolgend die drei Erkenntnisse der Studie im Detail:

1. Das sind die Top-Berufe für Auszubildende:

Für Beschäftigte mit einer Ausbildung winkt das höchste Gehalt in der Regionalverkaufsleitung. Das Bruttojahreseinkommen beträgt hier 73.503 Euro. Pharma-Referente n erzielen mit jährlich 68.558 Euro ebenfalls hohe Gehälter. Zu weiteren lukrativen Berufen gehören SAP-Berater (64.909 Euro) und Filialleiter in der Bank (64.737 Euro).

2. Im Service-Bereich wird am wenigsten verdient

Zu den Berufen mit dem niedrigsten Gehalt in Deutschland gehören vor allem Tätigkeiten in der Gastronomie und Dienstleistungsbranche. So verdienen Küchenhilfen mit jährlich 22.033 Euro am wenigsten. Auch die Einkommen von Kellnern (23.873 Euro) bewegen sich in dem unteren Spektrum der Gehaltsskala. Wie schon beschrieben sind hier mit 23.002 Euro auch die Friseure einzuordnen.

3. Das sind die Flop-Berufe unter Akademikern:

Grafiker erhalten unter Uni-Absolventen das geringste Gehalt. Mit einem Bruttojahreseinkommen von 34.194 Euro ist dieser Beruf für Akademiker am wenigsten lukrativ. Auch Webdesigner erhalten im Vergleich ein niedriges Gehalt. Sie beziehen im Jahr ein Einkommen von 36.885 Euro. Pädagogen (38.236 Euro) und Kulturmanager (39.814 Euro) verdienen etwas mehr. Umweltingenieure mit einem jährlichen Einkommen von 46.011 Euro und Lehrer an privaten Schulen (46.649 Euro) gehören ebenfalls zu den verhältnismäßig geringer vergüteten Berufen nach der Uni. Alle Ergebnisse gibt's hier:

Alle Ergebnisse im tabellarischen "Top- und Flop-Vergleich":

Kurze Erklärung vorab – Das ist der Median: Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent der Angaben liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Im Vergleich zum Durchschnittswert wird der Median nicht durch Extremalwerte beeinflusst.

Top-Berufe für Nicht-Akademiker:

Beruf Median Bruttojahresgehalt Regionalverkaufsleiter/-in 73.053 € Pharma-Referent/-in 68.558 € SAP-Berater/-in 64.909 € Filialleiter/-in in der Bank 64.737 € Beschäftigte in der Revision 62.038 € (Key)-Account-Manager/-in 61.019 € Beschäftigte in der Vertriebssteuerung / Verkaufsleitung 60.837 € Wirtschaftsprüfer/-in 60.000 € Business Developer 59.599 € Unternehmensberater/-in 55.240 €

Flop-Berufe für Nicht-Akademiker:

Beruf Median Bruttojahresgehalt Restaurant- und Küchenhelfer/-in 22.033 € Friseur/-in 23.002 € Kellner/-in 23.873 € Rezeptionist/-in 25.692 € Beschäftigte im Call Center 26.638 € Köchin bzw. Koch 27.240 € Zahnarzthelfer/-in 27.932 € Kassenpersonal 28.614 € Pflegepersonal 28.614 € Physiotherapeut/-in 28.861 €

Top-Berufe für Akademiker:

Beruf Median Bruttojahresgehalt Oberärztin bzw. -arzt 117.545 € Fondsmanager/-in 86.434 € (Key) Account-Manager/-in 81.104 € Fachärztin bzw. -arzt 80.537 € Beschäftigte in der Vertriebssteuerung / Verkaufsleitung 78.704 € Wirtschaftsprüfer/-in 76.682 € Patentingenieur/-in 75.071 € Anlagenberater/-in 74.149 € IT-Leiter/-in 73.170 € Syndikus, Justitiar/-in 71.415 €

Flop-Berufe für Akademiker:

Beruf Median Bruttojahresgehalt Grafiker/-in 34.194 € Webdesigner/-in, Web-Programmierer/-in 36.885 € Pädagoge / Pädagogin, Erzieher/-in 38.236 € Kulturmanager/-in 39.814 € Architekt/-in 41.497 € Technische/-r Gestalter/-in 42.581 € Redakteur/-in 43.054 € Art- bzw.Creative-Director 43.441 € Umweltingenieur/-in 46.011 € Lehrer/-in an private Schulen 46.649 € Beschäftigte in PR und Kommunikation 47.991 €

Mit dieser Methodik wurden die Daten ermittelt:

Gehalt.de analysierte die jeweils zehn am besten und am schlechtesten bezahlten Berufe für Akademiker und Nicht-Akademiker in Deutschland. Die Gehaltsangaben für die Berufe basieren auf 224.385 Datensätzen. Alle Angaben stammen von Beschäftigten ohne Personalverantwortung aus den letzten zwölf Monaten. Bei den Lohnangaben handelt es sich um Bruttojahresgehälter basierend auf einer 40-Stunden-Woche.