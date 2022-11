Die Skilled Socks liegen eng an, sind an beanspruchten Stellen verstärkt und sorgen mit Belüftungszonen für trockene Füße. Die Merinowolle speichert bis zu 30 Prozent ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit, ohne sich feucht anzufühlen.

Blasen, Druckstellen, Verletzungen und Feuchtigkeit werden so vermieden. Erhältlich sind zwei Varianten: die flach gestrickten Skilled Liner sowie die wärmeren Skilled 400 Socken, jeweils erhältlich als Kurz- oder Kniestrumpf.