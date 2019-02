13.02.2019

Friseurhandwerk Frisurentrends 2019: Die 70er-Looks sind zurück!

Ausgefallen, farbenfroh und immer etwas over-the-top: Die "Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2019" des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) nimmt Sie mit in die 1970er Jahre. So sehen die Frisurentrends 2019 aus!

von Ramón Kadel

"New Vokuhila" (li.) oder "Red Seventies" heißen die Trendfrisuren 2019. Ganz klar: Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks ist auf Retro-Kurs.

Inspiriert von den großen Musiklegenden ABBA, Disco Queen Donna Summer und den Rolling Stones setzt die Kollektion des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) für 2019 auf die typischen 70er-Looks: Flower-Power-Outfits, Föhnwelle, Stufenschnitte und Bohème-Styles.

Frisuren 2019: Retro-Styles clean und edel interpretiert

Im Zuge des Siebzigerjahre-Revivals feiern diese Seventies-Looks jetzt ihr modisches Comeback. Das Modeteam des ZV zeigt Ihnen wie die Styles heute, etwas cleaner und edler interpretiert, funktionieren. Die neuen Trendfrisuren im modernen 70er-Jahre-Look eignen sich demnach perfekt für den Sommer.

Individuelle Freiheit, Experimentierfreude und Mut zum Auffallen

"Individuelle Freiheit, Experimentierfreude und Mut zum Auffallen. Vorherige Grenzen und Etikette entfallen und erlaubt ist was gefällt", beschreibt der ZV die neuen Frisuren 2019. Der jeweilige Basic-Cut der sechs Looks werde so in drei verschiedenen Varianten gestylt und kann rockig, lässig, aber auch edel sein (siehe Bildergalerie). Lebensfreude, die Betonung der eigenen Natürlichkeit, die extravagante Hervorhebung des Charakters – alles sei dadurch möglich.

Frisurentrends Frühjahr/Sommer 2019 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Eine glatte Sensation! Die grafische Kurzhaarfrisur... mehr © Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks Echter Hollywood-Glamour. Toupierte Haare sind der... mehr © Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks Wilder Lockenkopf – geht auch als Short-Cut. Mit passenden... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Der unkomplizierte Kurzhaarschnitt passt perfekt zum... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Das Side-Swoop-Styling ist diese Saison ein Musthave.... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Die kurze Stachelfrisur, inspiriert durch David Bowie... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Hello Sunshine. Der Shag wird neu interpretiert: die... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Der Beachwaves-Look katapultiert einen in die rebellische... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Eine Hommage an die Disco Queen. Mit einem ganz kleinen... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Auch die Menstyles werden wieder länger. Der Messy-Hair-Look... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Der Disco-Look geht auch bei den Männern! Der Schlüssel... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Heute so, morgen so, übermorgen ganz anders: Bei dieser... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Für alle Fans von langem Haar. Die weiche, straighte... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Bei der typischen 70er Frisur á la Stilikone Farrah... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Dancing Queen der Neuzeit. Die Besonderheit? Mit Seitenscheitel... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Mehr Haarlänge heißt auch mehr Wandelbarkeit. Werden... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Mehr Haarlänge heißt auch mehr Wandelbarkeit. Werden... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Joung, wild and free. Mit der lässig zurückgegelten... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Wir gehen auf Tuchfühlung! Das Top-Accessoire für... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks m Mittelpunkt des Make-ups á la Priscilla Presley... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Für den Disco-Look darf es dann viel Glitzer, Glanz... mehr © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Die Akteure der aktuellen Mode (v.l.n.r.): ZV Art... mehr

Comeback der Seventies im Friseurhandwerk

Die wilden und unvergesslichen 1970er Jahre sollen so also mit der neuen Trendkollektion 2019 des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks zu neuem Leben erweckt werden und wecken ebenso vielleicht auch Ihre Geister für das neue Jahr und die wärmeren Monate: "Love and Peace and Rock’n‘Roll!"