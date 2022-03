Styleguide Zugehörige Themenseiten:

Vor dem 11. September 2001 war die Welt noch in Ordnung – zumindest sehen das viele so, die die späten 1990er und frühen 2000er Jahre intensiv miterlebt haben. Vielleicht feiert auch deshalb die Mode der Nullerjahre ein großes Comeback. Unter dem Motto „Jeans on“ hat sich der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) bei seinen Frisurentrends für den Sommer 2022 nun ebenfalls an den 2000ern orientiert. Das Ergebnis ist (wie immer) Geschmackssache.

Von Ramón Kadel

In Kombination mit lässiger Denim-Fashion der Nullerjahre ergeben die Trendfrisuren 2022 einen wilden und kontrastreichen Mix, der Nostalgie und Optimismus auslösen soll. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Neue Saison, neue Styles: Wie immer im ersten Quartal eines neuen Jahres präsentiert der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) auch im Jahr 2022 seine neue Trendkollektion „Frühjahr/Sommer 2022“. Heuer soll dabei unter dem Motto „Jeans on“ das Comeback der 2000er-Mode gefeiert werden.

Comeback der Y2K-Trends

Das Modeteam des ZV hat mit den neuen Frisuren-Trends für den Sommer 2022 eine Hommage an die Nullerjahre geschaffen: Y2K-Trends, also die Ästhetik der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre, kehren jung, rebellisch und ausdrucksstark zurück. Inspiriert ist „Jeans on“ laut ZV-Team von Girl- und Boy-Bandlooks, aber auch von der Technobewegung und Ravern. Ob Sie sich die Frisuren der Backstreet Boys, NSYNC, der Spice Girls oder auch Scooter, Marusha und Westbam auf den Kopf wünschen, müssen Sie selbst entscheiden. Vorbilder finden Sie in unserer Bildergalerie am Ende des Beitrags.

Im Mittelpunkt der Kollektion sollen Frisuren stehen, die das Beste aus den Nullerjahren mit neuesten Techniken vereinen und damit zu absoluten Trendstatements für Frühjahr/Sommer 2022 werden.

Nostalgie und Optimismus für die Zukunft

Empfohlen wird, die Frisurentrends des ZV ganz nach dem Motto „Jeans on“ mit lässiger Denim-Fashion für die wärmere Jahreszeit zu kombinieren. Das ergibt laut den Style-Experten einen wilden, kontrastreichen Mix, der eine gewisse Nostalgie und auch Optimismus für die Zukunft auslöst – also genau das, was wir uns nach einem ereignisreichen und herausfordernden Winter wünschen.

Bildergalerie: Trendfrisuren zum Durchklicken

image ZV-Friseurhandwerk: Frisuren-Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2022 Die Basis von Crescent bildet der Pixie Cut, der sich klassisch durch einen sehr kurzen Nacken auszeichnet. Das Deckhaar am Oberkopf kann hingegen einige Zentimeter länger und durchgestuft sein. Die Seitenpartien werden mit deutlicher Längenzunahme gearbeitet. Abgerundet wird der Look mit einem stark strukturierten Micropony der rund in die Seiten übergeht. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Red Rebel zeichnet sich durch einen rockigen, retroinspirierten und frechen Look aus – und sollte deshalb nicht zu perfekt sitzen. Besser funktioniert für den Alltag ein lässiger Undone-Style, also einfach mit den richtigen Stylingprodukten Bewegung in die einzelnen Strähnen bringen. So kommt auch der moderne Goldkupferton noch besser zur Geltung. Rot ist diese Saison das neue Blond! – © Zentralverband Friseurhandwerk

Die Nacken- und Seitenpartien werden beim Crop kurz und sauber gehalten. Das Deckhaar bleibt zum Stirnmotiv hin aber etwas länger und wird extrem strukturiert geschnitten. Für das perfekte Finish wird die Kontur des Stirnmotivs in einer leicht konvexen Form geschnitten und einzelne Strähnen in die Stirn gestylt. Back to blonde: Der Blond-Trend ist nach wie vor ein wichtiges Thema und unterstützt diesen markanten Shortcut. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Für einen lässigeren Look wird das Deckhaar mit Gel oder Styling-Wachs etwas aufgestellt und messy in Szene gesetzt. Add On: Zur Styling-Variante kann perfekt ein Bart frisiert werden, um einen schönen Kontrast zum kühlen Blond zu erzeugen. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Die perfekte Länge zwischen Kurzhaarschnitt und mittellangem Haar. Beim Shaggy Mullet bleiben die Seiten- und Nackenhaare länger. Eine starke Struktur und softe Übergänge sorgen für einen harmonischen Look. Für ein optimales Ergebnis werden die Längen und Spitzen in einem Hellblond Gold-Violett aufgehellt. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Ob Catwalk oder Streetstyle – der Shaggy Mullet betont gekonnt den Charakter, den seine Trägerin unterstreichen möchte. Vor allem in einer wavy und undone Variante steht er 2022 für einen stylishen und zugleich natürlichen Look. Dazu die Haare einfach mit einem Stylingprodukt durchkneten und in Form zupfen. Perfekt für die Party-Nacht! – © Zentralverband Friseurhandwerk

Auch 2022 trägt Mann noch längeres Haar. Zur absoluten Trendfrisur 2022 gehört aber auch der Mittelscheitel. Also: Mut zur Mitte! Damit der Look jedoch nicht zu brav wirkt, wird das längere Haar durchgestuft und locker gestylt. Eine Naturtonveredlung in einem Hellbraun-Natur mit soften aufgehellten Slices im Deckhaar vervollständigt den Trend-Look. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Lange lockige Haare bei Männern haben es längst von der Straße auf den roten Teppich und die Runways der Designer geschafft. Das Styling ist ganz unkompliziert: Einfach Salzspray in die naturgewellten oder permanent umgeformten Haare sprühen, kneten und an der Luft trocknen lassen. Der entspannte Lockenstyle bleibt angesagt! – © Zentralverband Friseurhandwerk

Stirnfransen bleiben auf dem Radar, kommen jetzt jedoch mit einem frischen Update daher: Curtain Bangs werden diese Saison durch den Strong Fringe ersetzt. Das Stirnmotiv wird dabei zu einem vollen konkaven Pony geschnitten, der über die gesamte Stirn reicht. Das Schulterlange Haar wird stark durchgestuft und für einen noch lebendigeren Look wavy gestylt. Der Strong Fringe sorgt für eine tolle Typveränderung. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Für das richtige Party-Feeling wird der volle Pony einfach mit einem Stylingprodukt lässig und voluminös nach hinten gestylt. Passend dazu werden die Längen super sleek mit einem Glätteisen geglättet. So kommt die Trendfarbe aus Mittelbraun und Gold-Kupfer richtig zur Geltung. Go big or go home! – © Zentralverband Friseurhandwerk

Beauty Look: Ein echter Sommer-Look: Der orangefarbene Lidschatten auf dem beweglichen Lid bildet einen tollen Kontrast zu dem royalblauen Kajal auf dem unteren Wimpernkranz sowie der Wasserlinie. Auch die Wimpern werden mit einem royalblauen Mascara kräftig getuscht und verstärken den Blue-Lagoon-Look. Die Augenbrauen werden mit einem Augenbrauenpuder aufgefüllt und in Wuchsrichtung geliftet. Wie von der Sonne geküsst erscheinen die Wangenknochen mit einem orangefarbenen Rouge und auch die Lippen werden mit einem orangefarbenen Lippenstift betont. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Beauty Look: 2022 darf es etwas mehr Farbe sein! Für einen echten Eyecatcher werden auf die Augenlider und die Bereiche unter dem unteren Wimpernrand die Farben des Regenbogens kreativ aufgetragen und weich ineinander verblendet. Die Augenbrauen rahmen das Augen-Make-up ein und werden mit einem Augenbrauenpuder aufgefüllt und in Wuchsrichtung geliftet. Die Wimpern werden mit einer dunkelbraunen Mascara getuscht. Ein zarter Apricotton auf den Wangen und Lippen rundet den Look ab. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Die Akteure der aktuellen Mode (v.l.n.r.): Stellvertretender Art Director Steven Meth, Jan Wagner, Art Director Antonio Weinitschke und Christian Kasa. Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) entwirft zweimal im Jahr die aktuellen Trends der Saison. Die Kollektionen Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter umfassen nicht nur innovative Frisurenideen, sondern auch trendsichere Make-Up-Kreationen. Grundlage dafür ist ein ganzheitliches Konzept, das Kreativität und Pflege vereint. So werden Schönheit und Wohlbefinden in Einklang gebracht. – © Zentralverband Friseurhandwerk

Die Experten: Das ZV-Modeteam

Mehr Informationen zum Modeteam des H|MAG im Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, bestehend aus dem stellvertretenden Art Director Steven Meth, Jan Wagner, Art Director Antonio Weinitschke, Christian Kasa und Team