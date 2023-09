Wer bei der Mitarbeitersuche mit Jobanzeigen in den sozialen Medien loslegen will, der macht sich auf den richtigen Weg. Doch dabei gibt es einiges zu beachten, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Einen Punkt, der höchste Priorität hat, verrät Claudia Grajek in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Social Recruiting Expertin Claudia Grajek gibt Tipps zum Thema Ads in den sozialen Medien. - © Jörg Mosler

Anzeige schreiben, auf Facebook posten – und schon rennen die Bewerber dem Unternehmen die Türe ein. So stellen sich manche die Mitarbeitergewinnung mithilfe von Social Media vor. Doch dass das in Wirklichkeit viel schwieriger ist, weiß Social Recruiting Expertin Claudia Grajek. Im Bereich Marketing und Social Media ist die Beraterin und Autorin seit vielen Jahren unterwegs und unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen, hier voranzukommen.

Tipps aus der Praxis

Deshalb ist ihr auch bewusst, wie Anzeigen in den sozialen Medien funktionieren und worauf dabei speziell geachtet werden muss. Denn Stellenanzeigen auf Social Media sind ein sehr breites Themenfeld. Dabei gibt es eine Aufgabe, die auf der Prioritätenliste an die erste Stelle gehört und nicht an eine Agentur ausgelagert werden sollte. Welche das ist, verrät Claudia Grajek in diesem Interview. Außerdem gibt sie noch viele weitere Tipps darüber hinaus.

