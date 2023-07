Die eigene Website ist Pflicht – oft bleibt für ihre Pflege aber kaum Zeit. Um in Suchmaschinen sichtbar zu bleiben und neue Kunden zu gewinnen, ist es jedoch wichtig, den Online-Auftritt regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen. Die KI Chat GPT kann dabei helfen. Ann-Kathrin Gräfe vom Internetbetreiber Dotberlin gibt Tipps und zeigt Anwendungsbeispiele.

Webite überarbeiten? Kollege ChatGPT hilt beim Brainstorming. - © stokkete - stock.adobe.com

Für Ann-Kathrin Gräfe von Dotberlin sind Prompts das A&O, um brauchbare Antworten von der generativen Künstlichen Intelligenz zu erhalten. Als Prompts werden die Fragen bezeichnet, die Nutzer an die KI stellen. "Die besten Ergebnisse gibt es, wenn diese Frage möglichst klar und einfach formuliert sind", sagt Gräfe. "Wichtig ist auch, relevanten Kontext mitzuliefern, damit ChatGPT die Intention hinter einer Frage versteht." Für handwerk-magazin.de zeigt sie, wie Handwerker die KI konkret für die Website-Pflege einsetzen können.

1. Brainstorming

Spätestens wenn die Website nicht mehr zum Betrieb und seinen Angeboten passt, ist es Zeit für ein Update. Häufig sind etwa Szenarien, in denen ein neuer Website-Name her muss – zum Beispiel, weil sich Firmenname oder Tätigkeitsgebiet geändert haben. Fehlen die Ideen für eine neue Domain, kann ChatGPT das Brainstorming übernehmen. Ein passender Prompt könnte sein: Wie lautet ein erfolgreicher Domain-Name für einen Bodenleger in Hamburg, der auf umweltfreundliche Materialien spezialisiert ist?

ChatGPT liefert mehrere Vorschläge, darunter www.greenfloor.hamburg. Ist die zündende Idee noch nicht dabei, können Nutzer ihre Suche verfeinern. Möglich ist zum Beispiel, die KI nur um deutschsprachige Vorschläge zu bitten.

2. Content-Planung

Ein Firmenblog, dessen letzter Eintrag das Jubiläum vor einem Jahr zeigt, zeugt nicht eben von großem Engagement. Google bewertet schlecht gepflegte Seiten negativ, was zu einem schlechteren Ranking führt; potenzielle Kunden können sich außerdem fragen, ob das Unternehmen noch am Markt ist. Sich regelmäßig neue Inhalte zu überlegen, kostet allerdings Zeit. Auch hier kann ChatGPT Arbeit abnehmen – zum Beispiel mit folgendem Prompt: Erstelle einen ausführlichen Content-Plan für den Blog meines Bauunternehmens zum Thema „Tipps & Tricks rund um den Hausbau“ für jeden Monat von Januar bis Dezember.

Als Ergebnis nennt ChatGPT zwölf Themenvorschläge, die neben der Überschrift auch gleich Anhaltspunkte für den Inhalt liefern. Der Vorschlag für Juli lautet etwa: Thema: Nachhaltiges Bauen und grüne Architektur / Die Prinzipien des nachhaltigen Bauens; Tipps zur Integration umweltfreundlicher Materialien und Technologien; Informationen zu Zertifizierungen und Standards für grüne Gebäude. Wer möchte, kann den Themenplan um eigene Ideen ergänzen.

3. Texterstellung

Wenn die Planung steht, müssen die Texte nur noch geschrieben werden. Natürlich kann ChatGPT das auch – zum Beispiel mithilfe dieses Prompts: Erstelle einen Blogbeitrag mit circa 200 Wörtern, der 10 Tipps zum ökologischen Hausbau gibt. Der Beitrag soll sich an junge Familien richten.

Unter dem Titel 10 Tipps zum ökologischen Hausbau für junge Familien erscheint wenige Sekunden später das Ergebnis, das anschließend – wenn gewünscht – noch verfeinert werden kann. Übrigens: Es müssen nicht ganze Texte sein, die ChatGPT verfasst. Wer auf der Suche nach einer knackigen Überschrift ist oder einen selbst geschriebenen Text einer Textkorrektur unterziehen möchte, kann die KI ebenfalls befragen.

4. Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Eine gute SEO-Strategie ist nötig, um das Ranking bei Google zu befeuern. ChatGPT kann für verschiedene Bereiche der Suchmaschinenoptimierung eingesetzt werden. Möglich ist zum Beispiel, den gerade verfassten Text analysieren zu lassen. Der zugehörige Prompt ist schnell formuliert: Nimm für diesen Text eine SEO-Analyse vor.

Im Ergebnis identifiziert ChatGPT im Text enthaltene Keywords und nimmt sich anschließend verschiedene Best Practices der Suchmaschinenoptimierung vor. Für den Titel resümiert die KI etwa: Der Titel enthält das Haupt-Keyword und ist ansprechend formuliert. Er ist jedoch etwas lang (über 70 Zeichen), daher wäre es ratsam, ihn auf die empfohlene Länge von etwa 55-60 Zeichen zu kürzen. Damit kann ChatGPT wichtige Hinweisen liefern, an welchen Stellschrauben der Website noch gedreht werden sollte, um in den Suchmaschinenergebnissen besser platziert zu werden.