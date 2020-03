03.03.2020

Fördermittel der Bundesländer Berlin: Hauptstadt der Gründer

Berlin – Der Stadtstaat steht an der Spitze bei der Anzahl der Gründungen. 111 von 10.000 Bürgern wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Für diese und das traditionelle Handwerk stellt Berlin eine Vielfalt an Fördermitteln bereit – und hat in Kooperation mit den Kammern das „Aktionsprogramm Handwerk“ initiiert.

von Stefan Terliesner

Berlin ist die Gründungshauptstadt Deutschlands. In keinem anderen Bundesland wagen mehr Menschen – bezogen auf den Bevölkerungsanteil – den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit 111 Gewerbeneugründungen je 10.000 Einwohner liegt die Metropole vor den beiden anderen Stadtstaaten Hamburg (95) und Bremen (88) und weit über dem Bundesdurchschnitt (65).

Gestützt wird der Gründungsboom von den vielen Förderangeboten des Landes, das sich aus den Mitteln des Länderfinanzausgleichs finanziert. Berlin erhält rund 4,4 Milliarden Euro – so viel wie kein anderes Bundesland. Ein weiterer Geldgeber ist die Europäische Union.

Einen Überblick über die Unterstützungsmaßnahmen gibt die „Förderfibel 2019/2020“ des Landes. Der Ratgeber für Existenzgründer und Unternehmen listet rund 70 Programme auf und beschreibt sie kurz. Spezielle Mittel für Handwerksbetriebe finden sich dort kaum, doch sehr viele Programme können von Handwerksunternehmern genutzt werden. Erste Anlaufstelle zu allen Fragen der Finanzierungsförderung ist die Investitionsbank Berlin (IBB).

Berlin finanziert innovation

Bei Handwerkern besonders beliebt sind, laut Jürgen Allerkamp, Vorsitzender des Vorstands der IBB, das Existenzgründungsdarlehen „Berlin Start“, das Zuschussprogramm „Wirtschaftsnahe Elektromobilität“ und der „TransferBonus“ zur Förderung des Wissenstransfers von der Forschung in Richtung Handwerksbetrieb. Die Zeiten, in denen laut einer mittelalterlichen Zunfturkunde „kein Handwerksmann etwas Neues erdenken, erfinden oder gebrauchen soll“, seien zum Glück vorbei. „Das Handwerk ist heute ein topinnovatives Gewerbe“, betont Allerkamp.

Berlin ist „Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum“, freut sich Senatorin Ramona Pop (Die Grünen). „2019 werden wir mit 1,9 Prozent das sechste Jahr in Folge deutlich stärker als der Bund wachsen. Damit gehen neue Arbeitsplätze und Einkommenszuwächse einher“, sagt sie.

Die Bundeshauptstadt gilt als „Tech Hotspot und führender KI-Standort“, KI für Künstliche Intelligenz. Mehr als zwei Milliarden Euro wurden im ersten Halbjahr 2019 in die Berliner Digitalunternehmen investiert. Doch auch die rund 30.000 Betriebe des Berliner Handwerks mit ihren rund 180.000 Erwerbstätigen prägen die Wirtschaft des Stadtstaates. Mit Blick auf das breite Förderinstrumentarium streicht Pop drei Maßnahmen heraus: das Zuschussprogramm „GRW Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, den „Gründungsbonus“ – beides Maßnahmen der IBB – sowie die „Meistergründungsprämie“. Letztere ist eine der ganz wenigen Fördermaßnahmen speziell für Handwerksunternehmen. Sie wurde 2018 erhöht und beträgt nun bis zu 15.000 Euro. Im Jahr 2018 nutzten dies 97 Meister, davon 64 Gründer. Mit dem „Gründungsbonus“ unterstützt das Land Start-ups und Kleinstunternehmen mit einem technologischen, digitalen, nachhaltigen oder kreativen Geschäftsmodell. Der Zuschuss wird für Investitionen, Personal und Sachkosten gewährt. „Ich wünsche mir hier vom Handwerk noch mehr Anträge in den nächsten Jahren“, sagt Pop.

Aktionsprogramm Handwerk

Seit März 2018 hat die Regierung das „Aktionsprogramm Handwerk“ aufgelegt. Nicht weniger als 33 konkrete Einzelmaßnahmen sollen im Zeitraum 2018 bis 2020 in Kooperation zwischen Handwerk und Berliner Senat umgesetzt werden. Vieles dreht sich dabei um eine Zusammenarbeit von digitalen Start-ups mit Handwerksbetrieben. So beispielsweise bei der „Startup Night 2019“. Dort lernten Handwerker von Start-ups Nützliches rund um Additive Fertigung/3D-Druck. Die Pläne für das Aktionsprogramm sind ehrgeizig. Es will die digitale Kompetenz im Handwerk, die Attraktivität der öffentlichen Auftragsvergabe, die Digitalisierung und Zentralisierung von Antrags- und Genehmigungsverfahren, die Unterstützung der Innovationsfähigkeit von Klein- und Kleinstbetrieben und vieles mehr unterstützen.

Im Förderfokus stehen dabei die vier Bereiche Innovatives Handwerk, Vielfältige Chancen im Handwerk, Nachhaltiges Handwerk und Zukunft Handwerk. Für dieses Projekt arbeitet die Senatsverwaltung mit verschiedenen Innungen und den Kammern zusammen. Für das Handwerk wäre es gut, wenn die Pläne umgesetzt werden. Bisher ist der Fortschritt eher schleppend.

Förderübersicht: Wie der Senat der Wirtschaft hilft

Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstützt Handwerksbetriebe mit der Meistergründungsprämie und diversen allgemeinen Förderprogrammen. Senat, Investitionsbank Berlin und Bürgschaftsbank arbeiten eng zusammen.