Erst seit 2022 hat die Bäckerei „brotbruder“ in Freiburg geöffnet. Die Leidenschaft zum Handwerk und der Fokus auf Qualität ziehen nicht nur Kunden, sondern auch Brotliebhaber aus aller Welt an.

Von Niklas Ramminger

Michael Schulze (links) „liebt Brot“. Eine Leidenschaft, die auch seine Mitarbeiter von der Bäckerei "brotbruder" teilen. - © Wolfgang Armbruster

Eine Reise an die Westküste der USA, wo Michael Schulze befreundete Bäcker besuchte, war der Ursprung seiner Idee. Der Inhaber der Bäckerei brotbruder hat damals erlebt, dass er auch ein anderes Bäckerleben genießen kann, als er es kannte. Dabei fand er klassisch durch ein Schulpraktikum zu seinem Traumberuf. "Wie aus einzelnen Rohstoffen ein Produkt entsteht, das hat mich direkt gepackt und nicht mehr losgelassen", sagt der 42-Jährige.

Bäckerei nach eigenen Vorstellungen

2022 verwirklichte Schulze seine Vision von der eigenen Bäckerei nach seinen Vorstellungen. „Ich kannte es bis dahin nicht anders – wir haben immer nachts gearbeitet." In seiner Bäckerei läuft das heute, nach amerikanischem Vorbild, anders. "Es ist etwas sehr emotionales, wenn man irgendwo in einen Laden kommt und spürt, dass hier etwas entsteht", sagt der gebürtige Freiburger.

Seine Bäckerei "brotbruder" hat Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet, keiner seiner 17 Mitarbeiter fängt vor sechs Uhr an, gebacken wird tagsüber: „Es ist schön, im Tagesgeschäft etwas vom Ladenbetrieb mitzubekommen und auch das Sozialleben ist ein ­anderes.“ Ein großes Plus auch in der Mitarbeiter- und Azubiakquise. Drei Auszubildende lernen aktuell in das Bäcker-Handwerk bei ihm. Das sieht Schulze als eine seiner Aufgaben als Unternehmer: "Wenn man für die Zukunft des Handwerks etwas machen möchte, dann muss man ausbilden. Es ist quasi mein gesellschaftlicher Auftrag gute Handwerker auszubilden.“

Kein Alleingang, sondern Teamleistung

Trotz der erst kurzen Betriebshistorie ist die Bäckerei "brotbruder" bereits ausgezeichnet. Die Handwerkskammer Freiburg hat der Bäckerei den Titel "Handwerksunternehmen des Jahres 2023" verliehen. Dabei wurden Kriterien wie Innovation, Umweltschutz und Qualität bewertet. Möglich macht diese Auszeichnung laut Schulze sein Team: „Das, was hier geschieht, ist eine tolle Teamleistung, egal ob in der Backstube oder an der Verkaufstheke.“

Die Mischung aus Mitarbeiter­zufriedenheit und Qualität ist die Philosophie der Bäckerei. Alle Zutaten haben Bioland-Qualität: „Ich möchte aus den besten Rohstoffen die besten Produke erschaffen. Wenn der Kunde das Brot am Samstag, Sonntag oder Montag noch gut genießen kann, dann haben wir gut gearbeitet und dann sind nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter happy."

Als Brotbruder auf der ganzen Welt unterwegs

Schulze beherrscht aber nicht nur das Bäcker-, sondern auch das digitale Handwerk. Seit 2014 ist er auf Instagram als „brotbruder_fr“ aktiv und hat in dieser Zeit über 30.000 Follower für seine Arbeit begeistert. „Da steckt keine Strategie dahinter, ich bin einfach nur authentisch“, sagt der Bäckermeister. Und von dieser Authentizität profitiert er heute. Nicht nur Mitarbeiter findet er über die Plattform, auch seine Produkte kann er dort Bortliebhabern aus der ganzen Welt präsentieren. Zu viel Zeit möchte Schulze aber nicht für Social Media aufwenden, "da bin ich lieber mit meinen Mitarbeitern und Teigen in der Backstube!"



Über Instagram ist eine weltweite ­Community entstanden, in der sich die Bäcker gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. In diesem Sinne reiste Schulze schon in das vereinigte Königreich, nach Polen, in die Niederlanden, nach Dänemark und in die USA. Genauso hat er auch schon Bäcker aus verschiedensten Ländern in seiner Backstube in Freiburg empfangen. Davon profitieren die Bäcker und im Endeffekt die Kunden von neuen und besseren Produkten.