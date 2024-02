Das Terminal des Plattenlagers ist bei der Schreinerei Mayr & Söhne in Schwendi fest in der Hand der Auszubildenden. „Es kommt häufig vor, dass unsere Azubis den Gesellen die Funktion des Platten­lagers erklären oder den Schnittplan an der Plattensäge überarbeiten“, erklärt Eva Mayr. Die Schreinermeisterin führt den seit 150 Jahren bestehenden Familienbetrieb nahe Biberach mit ihrem Vater Franz Mayr. Dass die auf ganzheitliche Raumkonzepte und Lifestyle orientierte Möbel spezialisierte Schreinerei neben fünf Meistern und zehn Gesellen auch vier Auszubildende beschäftigt, ist Eva Mayr ein Anliegen: „Ich möchte den jungen Leuten die Lust auf das Handwerk vermitteln, deshalb habe ich nach dem Einstieg in den Betrieb wieder aktiv nach neuen Auszubildenden gesucht.“

