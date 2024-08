Lebenslanges Lernen ist das zentrale Motto der Betriebs­wirte im Handwerk. Doch was treibt die Menschen an, die diesen anspruchsvollen Abschluss in der Tasche haben? handwerk magazin stellt Absolventen und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten vor.

Iris Leisenheimer nutzt und pflegt Kontakte und Netzwerke, um neue Lösungen für die Herausforderungen im Betriebsalltag zu finden. - © privat

Traumberuf als Kind

Im Kindergarten hatte ich eine Erzieherin namens Ruth. Die war super nett und ich fand sie damals so toll, dass ich unbedingt auch Erzieherin werden wollte. Mit zunehmendem Abstand zum Kindergarten verblasste der Berufswunsch und ich studierte schließlich Haushalts- und Ernährungstechnik mit dem Schwerpunkt Gerätetechnik.

Das treibt mich an

Mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu kommunizieren, Netzwerke zu knüpfen und die Kontakte zu nutzen, um mit kompetenten Partnern konkrete Problemlösungen zu finden, das macht mir sehr viel Spaß und bringt mehr Erfüllung im Alltag als ein paar Zusatzeuros beim Gewinn.

Einstellung zum Lernen

Mich vielfältig zu informieren und mir neues Fachwissen anzueignen ist für mich ein wesentliches Lebenselixier. Deshalb bin ich auch schon seit 25 Jahren bei den UnternehmerFrauen im Handwerk aktiv, besuche viele Schulungen und Seminare und habe dazu beigetragen, dass der Betrieb in vielen Bereichen Zertifikate erworben hat.

Betriebswirtin geworden, weil …

… mein Mann den Betrieb seiner Eltern übernommen hat und ich den kaufmännischen Teil managen wollte. Dazu fehlte mir jedoch das betriebswirtschaftliche Wissen, diese Lücke konnte der Betriebswirt prima schließen.

Das schönste Erlebnis im Job

Eine Kundin hat am Telefon zu mir gesagt, dass sie jetzt extra schon das zweite Mal angerufen hat, weil sie mein Lachen und den freundlichen Ton so toll findet. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut.

Da möchte ich in zehn Jahren stehen

Wir haben den Betrieb an Daniel Roos verkauft und mein Mann Holger ist seit Anfang 2023 in Ruhestand. Wenn ich es schaffe, eine Nachfolge für die kaufmännische Leitung zu finden, möchte ich mit 65 Jahren in Rente gehen und die freie Zeit vor allem für kleinere Unternehmungen und das Netzwerken mit Freundinnen nutzen. Vielleicht kommen mein Mann und ich dann auch endlich dazu, einen Wintergarten bauen zu lassen.