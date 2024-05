Lebenslanges Lernen ist das zentrale Motto der Betriebs­wirte im Handwerk. Doch was treibt die Menschen an, die diesen anspruchsvollen Abschluss in der Tasche haben? handwerk magazin stellt Absolventen und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten vor.

Tim Umbach - © privat

Traumberuf als Kind

Schon in jungen Jahren habe ich mich gerne mit technischen Dingen beschäftigt und alle möglichen Sachen aus Pappe, Holz und natürlich Legotechnik gebaut. Weil mir das viel Spaß bereitet hat, wollte ich beruflich immer etwas im handwerklichen Bereich machen. Was genau das sein sollte, fand ich erst später heraus.

Das treibt mich an

Je komplizierter und schwieriger die Projekte, desto mehr fühle ich mich in meinem Element. Prozesse und Arbeitsabläufe zu vereinfachen sowie durch Planung und Organisation zu verkürzen ist heute meine absolute Passion. Dahinter steckt immer das Ziel, Fehler zu finden und zukünftig zu verhindern.

Einstellung zum Lernen

Für mich war und ist das Lernen immer neuer Dinge keine Last, sondern ich habe große Freude daran, jeden Tag meinen Wissenshorizont erweitern zu können. Dinge, die mich interessieren, sauge ich auch nach drei Jahren Selbstständigkeit auf wie ein Schwamm und beschäftige mich gerne intensiv mit der neuen Materie.

Betriebswirt geworden, weil …

… ein Freund diese Weiterbildung anfangen wollte und mich gefragt hat, ob ich nicht mitmachen will. Da mich die Themen interessierten, haben wir gemeinsam neben dem Job den BdH-Abschluss gemacht. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar, denn das war für mich der Anstoß zum Start in die Selbstständigkeit.

Das schönste Erlebnis im Job

Kurz gesagt – alles. Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Die Abwechslung durch die unterschiedlichen Projekte und Anforderungen, die ich begleiten darf, gefällt mir sehr. Super spannend sind vor allem auch die Aufträge im Ausland, bei denen ich oft auf den exklusivsten Yachten der Welt meine Stärken und mein Wissen einbringen kann.

Da möchte ich in zehn Jahren stehen

Im Endeffekt nirgendwo anders als heute. Nur mit noch mehr Erfahrung und vielleicht einem Geschäftspartner und Mitarbeitern an der Seite. Dann könnte ich das Portfolio erweitern und hätte mehr Zeit für die Familie. hm