Weniger arbeiten, wenn überall Fachkräfte fehlen? Markus Ruf will gerade deshalb die 3-Tage-Woche in seinem Betrieb einführen. Wie das funktioniert und was es im Handwerk bringt, die Arbeitszeit auf weniger Tage zu verteilen.

Unsere Nutzwert-Highlights: Video: Mona Zimmermann hat 2020 die 4-Tage-Woche in Ihrem Friseursalon Artwork Hairdresser eingeführt. Über ihre positiven und negativen Erfahrungen mit dem Arbeitszeitmodell hat sie mit uns gesprochen.





Podcasts: Redakteurin Kerstin Meier hat sich schon mehrfach für Geschichten mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen auseinandergesetzt. Ihre Erkenntnisse erläutert sie in verschiedenen Podcasts.





Anleitungen: Eine Veränderung der Arbeitszeit ist langfristig nur dann sinnvoll, wenn das neue Modell für Chef und Mitarbeiter gleichermaßen Vorteile bringt. Damit das gelingt, sollten Sie vor allem die Schlüsselfaktoren im Blick haben.





Interview: Wir haben mit Jurist Jens Köhler besprochen, was Handwerksunternehmer aus arbeitsrechtlicher Sicht bei der Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells besonders beachten müssen.