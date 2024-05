Schon jetzt haben viele Handwerksunternehmen Schwierigkeiten, ausreichend Mitarbeiter zu finden. Die Lösung, selbst auszubilden, ist auch nur dann eine gute, wenn genügend junge Menschen mitmachen. Doch um die zu finden, müssen Unternehmer kreativ sein. Drei Ideen gibt dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler gibt in seinem Workers Cast Tipps, wie Unternehmer Auszubildende finden. - © Jörg Mosler

Was bereits jetzt ein Problem in vielen Handwerksbetrieben ist, wird sich bald noch verschärfen: Der Fachkräftemangel. Denn es dauert nicht mehr lange und die Baby-Boomer-Generation ist komplett in Rente. Das bedeutet: Um das aufzufangen, müssen wir im Handwerk mehr ausbilden.

Kreativität ist gefragt

Doch wo sollen die Azubis herkommen? Dafür braucht es Ideen und mehr Aufmerksamkeit für eine Ausbildung im Handwerk. Drei Ideen, wie Unternehmer die Ausbildung in ihrem Unternehmen attraktiver gestalten können, bekommen sie in dieser Podcastfolge.

