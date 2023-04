So stehen Azubis bei Ihnen Schlange: Interview mit Stephanie Brandt und Thomas Bartsch

Dass es im Handwerk einen Fachkräftemangel gibt, steht außer Frage. Dass es auch schwierig ist, Auszubildende zu finden ist ebenso eindeutig. Doch woran das liegt, dazu gibt es verschiedene Ansätze. Dass es trotzdem möglich ist, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern, zeigt das Garten- und Landschaftsbauunternehmen Herold in Berlin. Wie, das zeigt dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Die Interviewpartner berichten Jörg Mosler im Podcast, wie sie neue Azubis für sich gewinnen. – © Jörg Mosler

„Die jungen Leute wollen nur noch ins Büro! Und schmutzig machen will sich auch keiner mehr.“ Diese absoluten Positionen hört man ständig als Grund dafür, dass es im Handwerk zu wenige Auszubildende gibt. Dabei ist es nicht so, dass junge Menschen generell nur noch studieren möchten. Viele Jugendliche fühlen sich vielleicht gar nicht richtig angesprochen vom Handwerk. Es kommt darauf an, Begeisterung zu wecken.

Azubis werden angesprochen

Dass es möglich ist, junge Menschen für den eigenen Betrieb und die Arbeit im Handwerk zu begeistern, zeigt das Berliner Garten- und Landschaftsbauunternehmen Herold. Dort schafft es das Team, den Betrieb so zu führen, dass die Azubis Schlange stehen. Worauf im Unternehmen Wert gelegt wird und wie man junge Menschen erreicht, verraten und Geschäftsführer Thomas Bartsch und seine Assistentin Stephanie Brandt im Interview.

