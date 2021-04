26.04.2021

Workers Cast - Talk So gewinnen Sie mit Videos Mitarbeiter und Kunden: Interview mit Anuschka Bačić

Trockene Zeitungsanzeigen waren gestern. Wer heute Kunden und künftige Mitarbeiter erreichen will, sollte sich auch mit dem Thema Videos befassen. Warum dieses Medium besonders gut die Aufmerksamkeit von Fachkräften und Auftraggebern weckt, verrät Videojournalistin Anuschka Bačić in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Kein anderes Medium kann so gut Emotionen und Informationen transportieren wie ein Video. Gute Videos bringen Aufmerksamkeit - und Aufmerksamkeit sorgt für neue Mitarbeiter und Kunden. Was zu einem guten Dreh dazugehört und warum das alles kein Vermögen kosten muss, das verrät Videoexpertin Anuschka Bačić in diesem Workers Cast.

Authentizität bringt Identifikation

Seit 2010 ist Bačić in der Medienbranche tätig und arbeitet als Videojournalistin. Vor einigen Jahren hat sie sich auf Berufsinformationsfilme und Erklärvideos spezialisiert und befasst sich momentan vor allem mit Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk. Im Interview spricht die Expertin darüber, wie Menschen vor der Kamera ihre Scheu verlieren, warum Hochglanz-Imagefilme nicht das Ziel sein sollten und wie Handwerker es schaffen, dass ihre Zuschauer sich mit dem Betrieb identifizieren.

