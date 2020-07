12.07.2020

Workers Cast - Talk Neue Plattform „Ausbildung und Handwerk“: Interview mit Manuela Nemela und Birgit John

Für angehende Auszubildende ist die Suche nach der passenden Stelle schwierig. Welche Berufe gibt es und wo kann man sie lernen? Die Plattform „Ausbildung und Handwerk“ soll den Bewerbern in Landshut, Erding und Freising dabei helfen. Wie sie funktioniert, berichten die Initiatorinnen Manuela Nemela und Birgit John in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Manuela Nemela und Birgit John sprechen im Workers Cast mit Jörg Mosler über die Plattform "Ausbildung und Handwerk" für Azubis in den Regionen Landshut, Freising und Erding.

Die Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) aus Landshut, Erding und Freising möchten in der Gewinnung von Auszubildenden neue Wege gehen. Deshalb haben sie in einer gemeinsamen Initiative eine Plattform für Berufseinsteiger gegründet. Auf "Ausbildung und Handwerk" finden die zukünftigen Azubis Informationen rund um die Handwerksberufe und natürlich passende Ausbildungsstellen aus den Regionen. Wie es zur Idee kam und wie die Ausbildungsplattform in Zukunft wachsen soll, verraten Manuela Nemela und Birgit John in diesem Workers Cast.

Die Sprache der Jugendlichen

Für Manuela Nemela und Birgit John ist die Ausbildung im Handwerk eine Herzenssache. Nemela ist Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk im Arbeitskreis Landshut sowie Geschäftsführerin eines SHK-Betriebs. John hat sich als Marketingberaterin auf den Bereich Handwerk spezialisiert und begleitet unter anderem die Unternehmerfrauen in Bayern. Um die Ausbildungsbetriebe der Region voranzubringen, haben sie kurzerhand „Ausbildung im Handwerk“ entwickelt. Wichtig ist ihnen dabei, sich auf die Sprache und Lebenswelt der Jugendlichen zu konzentrieren. Alle Details erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.

