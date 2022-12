und Ausstattung und Mitarbeitermotivation Zugehörige Themenseiten:

In den meisten Betrieben läuft parallel zum Tagesgeschäft ein Radio. Laut einigen Studien steigert Musik am Arbeitsplatz die Produktivität und sorgt für zusätzliche Motivation. Doch der Radio-Markt ist riesig und unübersichtlich. handwerk magazin hat gemeinsam mit Kfz-Handwerkern sechs Radios für den Werkstatt­gebrauch getestet. Mit einem überraschenden Sieger.

Von Ilka Becirevic

Kfz-Meister Alexander Gnatz war positiv überrascht. Hier prüft der freiwillige Tester das Soundmaster DAB80 auf Herz und Nieren. – © Lisa Hörterer

In nahezu jeder Werkstatt läuft ein Radio. Zum einen macht Arbeiten mit Musik Spaß, zum anderen hört man so natürlich die Nachrichten und erfährt nebenbei, was in der Welt los ist. Doch in einer Werkstatt ist es typischerweise laut, staubig und dreckig. Welches Radio eignet sich also am besten für ein solches Umfeld? Es sollte stabil, nicht zu schwer, leicht zu bedienen und vor allem laut genug sein, dass man die Musik auch in der hintersten Ecke der Werkstatt hören kann.

Allein 2021 wurden mehr als zwei Millionen DAB+-Radios verkauft. Wie soll man bei einem so großen Markt den Überblick behalten? Das Gerät soll ja schließlich trotz rauer Bedingungen einige Zeit halten und funktionieren. handwerk magazin hat sechs Radios mit DAB-Funktion im Werkstattumfeld getestet.

Die Auswahlkriterien

Alle Radios verfügen über DAB, Bluetooth sowie einen Stromanschluss oder einen Akku, der mindestens acht Stunden Leistung bringt. Die Modelle sollten leicht zu bedienen sein, auch mit Handschuhen oder schmutzigen Fingern, wie sie in der Werkstatt normal sind. Zudem sollten sie nicht zu schwer sein, Staub und Spritzwasser aushalten und aus einer Höhe von etwa einem Meter herunterfallen können, ohne dass sie in ihre Einzelteile zerspringen. Preislich bewegen sich die Radios in einer Spanne von 76,99 Euro bis 229 Euro.

So wurde getestet

Die Radios durften sich in unterschied­lichen Kategorien beweisen. Zur Durchführung hat handwerk magazin den Kfz-Meisterbetrieb PITLANE4 von Franz Holzinger in Starnberg um Hilfe gebeten. Die beiden Mitarbeiter Alexander Gnatz und Sebastian Wolf führten den Test durch.

Zunächst schlossen sie jedes Radio an und testeten es auf seine Bedienbarkeit. Dabei stand im Fokus, wie leicht es zu bedienen ist und wie schnell das jeweilige Radio einen Sender abspielt. Zudem wurde darauf geachtet, ob man es auch mit Handschuhen bedienen konnte. Als Nächstes testeten Gnatz und Wolf Klang und Lautstärke der Geräte. Im Ideal­fall sollte die Musik bis in die hinterste Ecke der Werkstatt zu hören sein, trotz lauter Hintergrundgeräusche wie beispielsweise Schweißen. Anschließend prüften Alexander Gnatz und Sebastian Wolf, ob die Radios den Belastungen in ihrem Umfeld standhalten konnten. So stellten sie sie in staubige und ölige Ecken, bespritzten sie mit Wasser und besprühten sie mit Funken. Zudem warfen sie alle Modelle aus einer Höhe von etwa einem Meter auf den Hallenboden, um deren Stabilität zu testen.

Fazit: Favorit Makita nur zweiter

Bei unserem Test traten folgende Modelle in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander an:

image Werkstattradios: 6 Geräte im Praxistest Hama-DAB Radio-DIR355BT – © Hama

JBL Tuner 2 – © JBL

Makita-DMR115 – © Makita

Bosch-Professional GPB 18V-2 SC – © Bosch

Soundmaster-DAB80 – © Soundmaster

PerfectPro ROCKPRO – © PerfectPro

Das von den Handwerkern als Favorit genannte Makita-­Gerät belegte lediglich Platz 2, dicht gefolgt von Soundmaster, dessen Klang, Robustheit und Preis-Leistungs-Verhältnis überrascht haben. In allen Disziplinen überzeugen konnte allerdings nur der Testsieger: RockPro von PerfectPro.

Die restlichen Modelle zeigten Schwächen bei Empfang, Lautstärke und leichter Bedienbarkeit. Negativ fiel Bosch auf, dessen Plastikumrandung nach zwei Falltests an einer Stelle riss. Zudem war der Empfang nicht sehr gut. „Schwach“, sagt Kfz-Meister Sebastian Wolf. „Da hätte ich wirklich mehr erwartet.“

„Die schmelzen ja weg. Den Funkentest lassen wir lieber.“ Alexander Gnatz, Kfz-Meister.

Die Modelle von JBL sowie Hama stellten sich aufgrund ihrer Plastikumhüllung als für den Gebrauch im Werkstattumfeld eher ungeeignet heraus. „Die schmelzen ja weg“, meinte Alexander Gnatz. „Den Funkentest lassen wir lieber.“ Aufgrund von Brandgefahr wurden die Geräte dann auch aus dem Funkentest ausgeschlossen, den die übrigen Modelle gut verkrafteten.

Den Spritzwassertest haben alle Radios mit Bravour bestanden. Beim Falltest, der den entscheidenden Punkt zwischen PerfectPro und Makita entschied, trennte sich die Spreu endgültig vom Weizen: Zwar hielt das Makita-Gerät den Sturz gut aus und zog sich nur leichte Kratzer zu, doch das PerfectPro-Modell konnte dank seiner Gummiränder weicher landen und den Falltest somit beinahe unbeschadet überstehen. Zusätzlich ist es einen Tick leichter als das Makita-Radio.

Das Fazit hält somit einen Überraschungssieger für uns parat: Vollends überzeugt hat am Ende das PerfectPro. „Besser als erwartet“, sagt auch Kfz-Meister Alexander Gnatz.

Die Testergebnisse auf einen Blick:

Halten die Radios den Bedingungen eines Werkstattbetriebes stand? Das Ergebnis: Drei Radios sind eher ungeeignet und drei schlagen sich wacker – unterscheiden sich lediglich beim Klang. Fazit: Drei Radios sind unein­geschränkt werkstatttauglich.

HAMA

DIR355BT JBL

Tuner 2 Makita

DMR115 Bosch

Professional

GPB 18V-2 SC Soundmaster

DAB80 PerfectPro

RockPro Bedienbarkeit (Handschuhe) Festmontage kompliziert,

kleine Tasten ok top gut, praktisch und

einfach top top Klang/­Reichweite basslastig gut mittel, für die Größe sehr leise schwach, zu leise, rauscht super Klang, gute Lautstärke super Klang und Lautstärke Staub- und Spritzwasserfest ja ja ja ja ja ja Funken – – super gut super super Falltest gut, läuft weiter gut, läuft weiter gut, läuft weiter schwach, schaltet sich aus, Plastik bricht gut, nur Plastikverkleidung von Display fällt ab top, weicher und federnder Aufprall Handling klein handlich, fast zu klein groß, trotzdem handlich handlich, kann aufgehängt werden top, für die Größe recht leicht handlich, etwas schwer Empfang mittelmäßig mittelmäßig top schlecht top gut

Fakten zu den Testgeräten:

Alle Radios verfügen über DAB+, sowie Bluetooth. Besonders interessant: Sowohl am Bosch Professional und dem Makita DMR115 als auch am Soundmaster DAB80 befinden sich aufklappbare Fächer für den Akku bzw. die Verstauung des Netzkabels.



HAMA

DIR355BT JBL

Tuner 2 Makita

DMR115 Bosch

Professional

GPB 18V-2 SC Soundmaster

DAB80 PerfectPro

RockPro Bluetooth ja ja ja ja ja ja Akkukapazität Strom 12h 16h 8h 8h 20h Maximale Aus­gabeleistung

der Lautsprecher 5 Watt 5 Watt 30 Watt 15 Watt 5 Watt 30 Watt Größe

und ­Gewicht 21 x 21 x 7,3 cm

1,5 kg 18 x 7 x 7,2 cm

0,543 kg 26,8 x 16,4 x 29,5 cm

5,5 kg 20,2 x 37,5 x 16 cm

2,5 kg 18 x 28 x 23,8 cm

2,5 kg 21,5 x 32,1 x 25 cm

3,5 kg Preis 127,74 € 78,99 € 209,45 € 140,43 € 78,50 € 229,00 €