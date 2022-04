Der VW ID. Buzz Cargo steht unter Strom: dynamischer E-Antrieb, große Batterie, eigenständige Optik. Der exzentrische Neuling ist der wahre neue Bulli. Aber was kann der erste Transporter eines Großserienherstellers, der konsequent auf E-Mobilität getrimmt wurde? Und was nicht?

Von Randolf Unruh

Großer Radstand, üppige Räder, kurze Überhänge – und wo ist die Motorhaube? Konsequente E-Mobilität führt zu neuen Proportionen. – © VW

Oben wütet ein Orkan und es schüttet wie aus Kübeln. Unten pflügt der VW ID. Buzz Cargo unbeirrt durch schwere See, die serienmäßigen LED-Scheinwerfer weit aufgerissen. Seine schrille Tarnung verbirgt nichts, sie schreit vielmehr nach Aufmerksamkeit. Es sind stürmische Zeiten, nicht nur das Wetter betreffend, auch die Antriebstechnik. Mit dem ID. Buzz bricht eine neue Ära an: Er ist der erste Transporter eines Großserienherstellers, der konsequent auf E-Mobilität getrimmt ist.

Das verdankt er der MEB-Plattform (modularer E-Antriebs-Baukasten) von VW. Was für VW ID. 3, 4, 5 und Konzerngeschwister passt, das passt auch dem ID. Buzz Cargo. Mit verstärkter Hinterachse, erklärt Entwicklungs-Chef Kai Grünitz, denn hier fährt ein stämmiger 2,9-Tonner vor. Daher die Riesenräder im Format 18 bis 21 Zoll, hinten größer als vorne. Ein Hauch von Formel 1. Wie die enorme Spurtstärke des Kastenwagens. Pfeilschnell schießt er bei Bedarf dank 150 kW/204 PS Leistung und 310 Nm Drehmoment von der Ampel los, auf der Autobahn bis zur Höchstgeschwindigkeit von 145 Sachen. Abgeregelt zugunsten der Reichweite, klar. Sie ist dank des Batterie­formats von nutzbaren 77 kWh beachtlich. Grünitz deutet optimistisch rund 400 Kilometer nach WLTP-Mix an. Hat der E-Motor das Reservoir leer geschlürft, wird mit bis zu 170 kW geladen.

Bulliger Newcomer

Die erste Proberunde mit Stadt- und Autobahnverkehr bei üblen Bedingungen ergibt einen Schnitt von 25 kWh. Angesichts des Volumens nicht schlecht, der ID. Buzz Cargo ist mit 4,7 Meter Länge, haarscharf unter zwei Meter Breite und 1,94 Meter Höhe stattlich gewachsen. Ganz schön bullig, dieser Bulli. Aber er profitiert von seinem One-Box-Design und aerodynamischer Feinarbeit. Grünitz nennt einen beachtlichen Luftwiderstands-Beiwert von cw=0,285. Dieser Schliff und der E-Antrieb senken auch die Innengeräusche drastisch – trotz Sturm­gebraus und klatschendem Regen.

Ohnehin sind die Insassen der Umwelt entrückt. Draußen geht die Welt fast unter, drinnen ist alles gut. Das liegt an der extrem weit entfernten Windschutzscheibe und anschließenden großen Van-Fenstern zwischen den doppelten A-Säulen; an viel Raum rund um den Platz des Steuermanns und markentypisch bequemem Sitz mit großem Verstellbereich. Und der luftigen Armaturentafel mit riesiger offener Ablage oben und kleiner Ins­trumenteneinheit direkt auf der Lenksäule. Inklusive des Bedienstummels rechter Hand für Fahrtrichtung, Rekuperation und elektronische Parkbremse alles original ID. 4. Zusammen mit der erhabenen Sitzposition erinnert das Cockpit ein wenig an die Flybridge einer schicken Yacht. Weniger flott: Ampeln sind wegen des weit vorge­zogenen Dachs kaum zu sehen. Die Materialien sind deutlich einfacher als in der Bus-Variante des Buzz. Kritik an der komplexen VW-Bedienung per Touch-Bildschirm unterbleibt heute ausnahmsweise.

Gene des Kult-Vorgängers

Dafür folgt eine dezente Verbeugung vor der geschickten Verbindung von neuem Cargo und altem Bulli. Flache Nase, großes Markensignet und ja, auch wieder Heckmotor, jetzt ­versteckt über der Hinterachse, alles wie vorgestern. Während jedoch einst kräftiger Wind die Heckmotor-Bullis von der Straße pustete, grinst der ID. Buzz Cargo darüber, zieht auch bei Sturm dank drei Meter Radstand und ebenso ruhiger wie präziser und direkter Lenkung gelassen seine Bahn. Flankiert von bis zu knapp drei Dutzend Assistenzsystemen, so etwas kannten die Alten mit Heckmotor nicht. Der Park Assist Plus zum Beispiel merkt sich das Einparkmanöver auf dem heimischen Betriebshof und vollzieht es automatisch nach. Der Travel Assist mit Längs- und Querführung ist ein weiterer Schritt zum autonomen Fahren. Dank Schwarmintelligenz orientiert er sich am Fahrstil anderer Straßennutzer und soll auf sinnlose und mitunter sogar gefährliche Eingriffe bisheriger Systeme verzichten.

Gemeinsam haben Bulli alt und neu die Handlichkeit. Der Neue tanzt mit nur elf Metern Wendekreis Pirouetten durch den Stadtverkehr. Liegt dank tiefem Schwerpunkt satt auf der Straße. Die Federung reagiert vielleicht ein wenig harsch auf kurze Uneben­heiten. Das gibt sich bei Beladung, verspricht Kai Grünitz.

T6.1 oder ID. Buzz Cargo?

Und da wird’s spannend. 650 Kilo Nutzlast schleppt der Stromer, ähnlich wie der Ur-Bulli von 1950. Der Neue darf zusätzlich mindestens eine Tonne Anhängelast ziehen, abhängig von der Modellvariante. Beides kann der T6.1 besser. Und Obacht: Trotz geschickter Raumausnutzung mit Unterflurmotor fällt der Laderaum knapper aus als beim aktuellen Transporter. Die offizielle Volumenangabe des Frachtabteils von 4,0 Kubikmetern (ID. Buzz Cargo, realistisch) gegen 5,8 Kubik (T6.1 Kasten, unrealistisch) ist wegen unterschiedlicher Normen nicht unmittelbar zu vergleichen. Aber die Einzelmaße sind’s.

VW T6.1 Kasten: Länge/Breite Höhe: 2.324/1.700/1.410 Millimeter, Ladekante: 568 Millimeter,

Länge/Breite Höhe: 2.324/1.700/1.410 Millimeter, Ladekante: 568 Millimeter, VW ID. Buzz Cargo: Länge/Breite/Höhe: 2.200/1.700/1.250 Millimeter, Ladekante 623 Millimeter.

Ursache der knappen Innenhöhe des Elektrikers: Er ist außen ein paar Zentimeter flacher als sein interner Kontrahent. Hinzu kommt die höhere Ladekante wegen des E-Motors über der Hinterachse. Da VW einen ebenen Boden einzieht, bleibt in Höhe der Schiebetür ein praktisches Fach fürs Ladekabel. Diese Öffnung fällt mit 750 gegen 1.017 Millimeter erheblich schlanker aus – Europalette seitlich hineinschieben funktioniert nicht. Hinten passt’s besser, auch wenn der Abstand von 1.230 Millimetern zwischen den Radkästen trotz großer Wagenbreite nicht üppig ausfällt – die mächtigen Räder.

Zu wenig? Es wird eine Durchlademöglichkeit mit einer Art Katzenklappe in der Trennwand unter dem Beifahrersitz geben. Ansonsten verweist VW auf den guten alten T6.1, denn um ihn zu schützen bleibt die künftige, etwa 30 Zentimeter größere Langausführung des ID. Buzz mit breiterer Schiebetür und bis zu 3,4 Tonnen zulässiger Gesamtmasse der Pkw-Aus­führung vorbehalten.

Andere Komponenten dagegen sind in Vorbereitung. Eine kleinere Batterie mit 52 kWh für Kurzstreckenfahrer im Handwerk, ebenso ein größerer Akku mit mehr als 90 kWh für höhere Anforderungen durch Langstreckler und Anhängereinsatz. Darüber hinaus weitere Motorleistungen und Allradantrieb per zusätzlichem Motor an der Vorderachse. Da ist er wieder, der MEB-Baukasten, siehe auch VW ID. 4.

Bei den Preisen hält sich VW noch bedeckt.

Offizielle Weltpremiere feierte der ID. Buzz am 9. März – nicht zufällig exakt 72 Jahre nach dem Ur-Bulli. Und er war zu diesem Zeitpunkt bereits ­sturmerprobt.

VW ID. Buzz Cargo – technische Daten Abmessungen (L/B/H): 4.712/1.985/1.937 mm

4.712/1.985/1.937 mm Radstand: 2.988 mm

2.988 mm Leergewicht: ca. 2.150 kg

ca. 2.150 kg Nutzlast: 650 kg

650 kg Gesamtgewicht 2.900 kg

2.900 kg Ladekapazität: 4.000 l

4.000 l Motor: Elektromotor

Elektromotor Leistung: 150 kW/204 PS

150 kW/204 PS Drehmoment: 310 Nm

310 Nm Batterie (nutzbar): 77 kWh

77 kWh Verbrauch: ca. 25 kWh/100 km

ca. 25 kWh/100 km CO2-Emissionen: 0 g/km

0 g/km Abgasnorm: ohne

ohne Basispreis ohne Förderung (exkl. MwSt.): k. A.

Innenansichten

image VW ID. Buzz Cargo Trotz geschickter Raumausnutzung: Der Laderaum ist knapper als beim längeren Kollegen mit Vorderrad­antrieb, die Schiebetür schmaler.

Luftig-leichtes Cockpit, großer Zentralmonitor, enormes Raumgefühl dank vorverlegter Windschutzscheibe. – © VW

Praktisches Fach für das Ladekabel im Zwischendeck an der Schiebetür. – © VW