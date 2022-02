Der Handwerker schreibt eine Behinderungsanzeige, wenn er sich in seiner Ausführung behindert glaubt. Mit ihr ist der Verhandlungsrucksack zwar grundsätzlich gut gepackt, andererseits ist es auch Pflicht den Auftraggeber/Bauherrn über den Stand des Baufortschritts in Kenntnis zu setzen. Insbesondere für geltende Ansprüche wie Schadenersatz ist daher eine lückenlose Dokumentation unerlässlich. Welche monetären Vorteile eine Behinderungsanzeige tatsächlich für Handwerkerinnen und Handwerker haben kann, verrät Kolumnist Andreas Scheibe in der zehnten Folge von „Professioneller Bauablauf“.

Von Andreas Scheibe

Damit der Handwerker bei Verzögerungen oder Ausfällen auf der Baustelle zu seinem Schadenersatz kommt, muss er einen mühsamen, aber nicht unmöglichen Weg gehen. Kolumnist Andreas Scheibe verrät, wie in diesem Fall die VOB behilflich sein kann. – © pattilabelle – stock.adobe.com

Wir wissen bereits: Behinderungsanzeigen haben eine Informations-, Schutz- und Warnfunktion. Sie dienen dazu dem Auftraggeber (AG), der ja immerhin am Ende für sämtliche Kosten aufkommt, Bescheid zu geben, wie der Bauprozess vonstatten geht. Sobald also etwas nicht reibungslos verläuft, sollten Sie ein Schreiben aufsetzen und es dem AG schicken. Und wenn die Behinderung vorbei ist, melden Sie die Behinderung auch wieder ab. Standardprozess!

Mit Behinderungsanzeigen zu seinem Geld kommen

Jetzt heißt es sammeln, sammeln, sammeln! Füllen Sie Ihren Doku-Ordner mit diesen und anderen Schreiben. Parallel dazu erstellen Sie eine vollständige Fotodokumentation. Doch wie macht man daraus jetzt einen Vergütungsanspruch? Im Paragraf 6 VOB/B zu Behinderungen der Ausführung wird unter Absatz 6 erklärt, wie man aus Behinderungsanzeigen gewissermaßen Geld machen kann: „Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens… .“ Was nichts anderes als Schadenersatz bedeutet.

Schadenersatzansprüche seitens des Auftragnehmers (AN) kommen ausnahmslos nur bei einem Verschulden des Auftraggebers in Betracht. Zum Beispiel bei einer Verletzung der Mitwirkungspflicht. Voraussetzung ist allerdings, dass die entstandenen Mehrkosten tatsächlich auf die Verzögerung der Bauarbeiten und diese Verzögerungen wiederum auf die vom Auftraggeber zu vertretenden hindernden Umstände zurückzuführen sind.

Der Weg zum Schadenersatz ist mühsam, aber nicht unmöglich

Was muss der AN also tun, um Schadenersatz zu erhalten? Er muss die hindernden Umstände nachweisen und dass diese aus dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers stammen. Zudem wird eine Behinderungsanzeige benötigt oder alternativ eine Offenkundigkeit. Außerdem braucht es für die Schadenersatzforderung eine Aufstellung des entstandenen Schadens. Hier ein Beispiel: Der AN soll montieren, bestellt Material, kann aber nicht leisten (Verantwortungsbereich des AG). Entsprechend rechnet er das Baumaterial ab sowie die entgangenen Stunden der Monteure.

Wenn es zum Annahmeverzug kommt

Handwerker sind fast immer mit Fristen konfrontiert, die sich gern auch mal verschieben. Wenn es bei einem Bauprojekt zu einer solchen Verzögerung kommt, dann oftmals, weil ein Vorgewerk nicht rechtzeitig fertig wurde. In solch einem Fall greift dann das Thema Entschädigung. Nehmen wir also das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, zur Hand, stoßen wir unter §642 auf unsere Anspruchsgrundlage für eine Entschädigung. Wenn ihr eure Leistung hättet erbringen können und dies auch angezeigt habt, es aber dennoch nicht zu einer Ausführung kam, dann haben wir einen klassischen Fall von Annahmeverzug. Und dieser ist direkt mit der Entschädigung verbunden. Für den Nachweis braucht Ihr natürlich eine perfekt angelegte Dokumentation plus der entsprechenden Behinderungsanzeigen. Und an diesem Punkt schließt sich dann der Kreis.

Neben Nachweisen und Behinderungsanzeigen braucht es vor allem Mut

Auch wenn es nervt bei jeder Kleinigkeit, sprich bei jeder Bauablaufstörung, eine Behinderungsanzeige rauszuschicken, rettet das den Anspruch, wenn Sie sechs Monate auf den Baubeginn warten, wieder „Stop&Go“ haben und nicht auf die Baustelle dürfen, obwohl Sie die Arbeit eigentlich erbringen könnten. Um Forderungen schlussendlich durchzusetzen, benötigen Sie aber nicht nur lückenlose Nachweise, sondern auch genügend Mut die Forderung durchzuboxen. Und zwar auch in dem Fall, wenn ein Schreiben zurückkommt, in dem sinngemäß steht: „Alles Quatsch was Sie da wollen, Herr Handwerker. Von uns bekommen Sie in jedem Fall keinen Cent!“ Daher lautet mein Appell an Sie: Rechte kennen und dafür einstehen!

Über Autor Andreas Scheibe:

© Continu-ING GmbH

Andreas Scheibe hat selbst als Planer und Projektleiter in großen Firmen gearbeitet, später den väterlichen Handwerksbetrieb übernommen und umgekrempelt. Seine Erfahrung bezahlte er laut eigener Aussage mit viel „Schweiß und Blut“, aber auch viel Geld. Es entstand die Idee zum „professionellen Bauablauf“!

Mit der Continu-ING GmbH (lücken-im-lv.de) verfolgt er heute als Coach und Mentor eine Mission: Das Handwerk muss wieder für seine Leistung anerkannt und entsprechend vergütet werden. Schluss mit dem „Sozialhandwerker“, der sich nicht zu wehren weiß und auf Kosten sitzen bleibt. Vom Handwerker als Getriebener zum aktiven Projekttreiber. Wichtige Fragen sollen endlich geklärt werden: Was sind meine Rechte, was meine Pflichten? Wie sieht es mit den Pflichten anderer aus? Was kann und muss ich fordern, um störungsfrei arbeiten zu können? Wie gelingt der Sprung vom letzten, missachteten Glied im Bauablauf zu einer Position auf Augenhöhe mit Fachplaner und Auftraggeber? Andreas Scheibe möchte neue Sichtfelder für Handwerker eröffnen.