Erfolgreiche Bauprojekte bestehen aus den immer gleichen Komponenten: Vollständigen, rechtzeitig übergebenen und mangelfreien Planungsunterlagen, die dann vom Handwerksbetrieb im vereinbarten Zeitraum und zur vereinbarten Summe ausgeführt werden. Die VOB ist bei öffentlichen Aufträgen federführend. Jedoch gibt es bei den Planungsunterlagen häufig Mängel. Hier kann der Handwerker dem Auftraggeber schneller helfen als ein beauftragter Fachplaner. Das Stichwort heißt: Planungsnachtrag. Was sich dahinter verbirgt, verrät Kolumnist Andreas Scheibe in einer neuen Folge „Professioneller Bauablauf“.

Wenn die Bedingungen von Paragraf 3 Abs.1 der VOB/B, also die Kriterien „rechtzeitig, vollständig und mangelfrei“ nicht erfüllt sind, steht ein Projekt sofort still. Klar: Ein Gebäude nach fehlerhaften Planungsunterlagen zu bauen und auszustatten, ist eine denkbar dumme Idee – das versteht sogar ein Kleinkind! Schafft es der Planer nicht, die geforderten Unterlagen nachzureichen, sodass es richtig und sicher losgehen kann, dann eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten.

Naheliegend ist es hierbei die Behinderung anzumelden und zwar bis zur möglichen Kündigungsandrohung. Jedoch kann so etwas ewig dauern und zweitens wollen wir Handwerker ja viel lieber ausführen. Ein andere Möglichkeit ist es, Hilfe anzubieten und dann entsprechend abzurechnen.

Schritt 1: Behinderungsanzeige stellen

Der Handwerker schreibt nach VOB/B Paragraf 6 Absatz 1 eine Behinderungsanzeige an den Auftraggeber. Die Kommunikation sollte dabei vor allem lösungsorientiert sein und etwa folgendem Duktus entsprechen: Im Grunde könnten wir direkt loslegen, jedoch sind uns leider die Hände gebunden. Die Pläne nach denen wir bauen sollen, enthalten große Fehler, die wir so nicht verantworten können. Wenn es Ihrem Fachplaner nicht möglich ist, bieten wir gern unsere Unterstützung bezüglich der Planungsarbeiten an. Ein solches Angebot gilt natürlich nur, insofern der Handwerker das überhaupt stemmen kann.

Schritt 2: Geänderte Zusatzleistung hat Vergütungsfolge

Mittels Paragraf 2 Absatz 6 VOB/B bietet der Handwerker dem Auftraggeber im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen an. Dadurch erhält er Anspruch auf eine entsprechende Vergütung. Aber die Grundregel lautet hierbei selbstverständlich: Erst nach einer schriftlicher Beauftragung anfangen zu arbeiten!

Schritt 3: Haftungsfreistellung

Apropos Faustregel: Planung geht immer einher mit Haftung. Allerdings kann ein Handwerker schwer in die bisherigen Planungsphasen hineinblicken. In der Kommunikation mit dem Bauherren geht es dann um folgendes: Wir können höchstens Details planen und bitten daher um eine Haftungsfreistellung. Aus gutem Grund: Wir können nicht die komplette Verantwortung für die Planung übernehmen, sondern lediglich proaktiv und lösungsorientiert das Projekt zum Laufen bringen.

Schritt 4: Vergütung

Ist die Haftungsfreistellung dann erwirkt, geht’s ums Geld. Wonach werden Planungsleistungen kalkuliert? Es gibt die Möglichkeit nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zu staffeln. Auch das Instrument Projektleiterstunden ist eine gute Lösung. Alternativ kann man auch eine Pauschalsumme auf das Angebot schreiben. Alles dies sind valide Wege.

Der Faktor Zeit

Warum ist es also so praktisch, wenn der Handwerker die Planungsleistung übernimmt (falls er es denn überhaupt kann)? Und zwar, weil damit der Faktor Zeit gesichert ist. Das Projekt steht nicht sonderlich lange still, was schlussendlich bedeutet, dass die Fristen vermutlich eingehalten werden können. Außerdem hat der Handwerker in den allermeisten Fällen die höchste fachliche Kompetenz und Erfahrung.

Planungsnachtrag, aber nur unter den richtigen Bedingungen

Ein Planungsnachtrag ist also immer eine gute Lösung für alle Beteiligten – allerdings nur unter den richtigen Bedingungen! Was im Einzelfall die beste Strategie ist, muss genau validiert werden. Projektgröße und -situation sind dabei entscheidende Faktoren.

