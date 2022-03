Handwerker privat Zugehörige Themenseiten:

Im Krieg um die Ukraine leiden vor allem die Menschen. Viele sind auf der Flucht, andere bleiben. Um die Hilfs- und Spendenbereitschaft im Handwerk zu kanalisieren, gibt es zahlreiche Initiativen. Unter anderem hat beispielsweise die Dachdecker-Innung München-Oberbayern eine Hilfsaktion gestartet. Sie trägt den Namen „Dach für die Ukraine“. So können Handwerksbetriebe helfen.

Von Ilka Becirevic

Die Ukraine-Krise hat weltweit Betroffenheit, Trauer, aber auch Solidarität und Hilfsbereitschaft ausgelöst. Handwerksbetriebe können mit Geld- und Sachspenden helfen. – © Halfpoint – stock.adobe.com

Die Ukraine-Krise hat weltweit Betroffenheit, Trauer, aber auch Solidarität und Hilfsbereitschaft ausgelöst. So auch im Handwerk. Die Dachdecker-Innung München-Oberbayern hat beispielsweise am 4. März 2022 die Hilfsaktion „Dach für die Ukraine“ ins Leben gerufen. Die schon seit langer Zeit bestehende Verbindung der Innung zur Ukraine ist essenziell dabei: „Da müssen wir helfen – es sind unsere Freunde, die in der Ukraine von Panzern und mit Raketen beschossen werden“, sagt Dr. Josef Frank, Obermeister der Dachdecker-Innung München-Oberbayern dazu, der vor Kurzem noch als Gastdozent an der Universität der ukrainischen Stadt Charkiw tätig war.

© Dachdeckerinnung München-Oberbayern

Der Dachdecker- und Spenglermeister aus Mittenwald ruft mit seiner Hilfsaktion Innungsmitglieder und Geschäftsfreunde dazu auf, für die Menschen in der Ukraine zu spenden und bittet hierzu um Spenden auf das Spendenkonto der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern„. Zuvor hatte die Dachdecker-Innung bereits 1996 die Aktion „wir und die Kinder von Tschernobyl“ organisiert.

Spendenkonto der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“:

Empfänger: Stiftung RTL

Sparda-Bank West e. G.

IBAN: DE55 370 605 905 605 605 605

BIC: GENODED1SPK

Stichwort: UKRAINE

Hilfe durch Sachspenden

Auch Sachspenden können von großer Hilfe sein. Laut der „Aktion Deutschland Hilft“ werden aktuell vor allem Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Arzneimittel, Batterien, aufgeladene Powerbanks, Desinfektionsmittel und Erste-Hilfe-Produkte benötigt.

Sachspenden können bei zentralen Sammelstellen – wie exemplarisch am Großraum Nürnberg erklärt – in Nürnberg (Hallplatz 15-19, 90402 Nürnberg) oder in Altdorf (Bauhof in der Neumarkter Straße 47, 90518 Altdorf bei Nürnberg) abgegeben werden. Von Kleiderspenden wird derzeit von vielen Sammelstellen abgeraten.