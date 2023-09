Preisverleihung in Frankfurt am Main

Bereits zum 18. Mal haben handwerk magazin, die Signal Iduna Gruppe sowie die Adolf Würth GmbH & Co. KG die innovativsten Geschäftsideen und Konzepte beim Top Gründer im Handwerk 2023 ausgezeichnet. Bei der stimmungsvollen Preisverleihung im Frankfurter Ruderclub Germania feierten die Preisträger gemeinsam mit den Junioren des Handwerks ein rauschendes Fest.

Lasst Euch feiern! Sebastian Pascal Scheffel, Nanetta Ruf (jeweils Top Geschäftsidee), Markus Mack (Top Gründer) und Natalie Rosner (Top Gründerin) sind die Preisträger des Awards „Top Gründer im Handwerk 2023“ (v.l.n.r.). - © Bert Bostelmann

Hoch hinaus – die spektakuläre Kulisse der Frankfurter Skyline passte perfekt zur 18. Verleihung des von handwerk magazin und der Signal Iduna Gruppe sowie der Würth GmbH & Co. KG vergebenen Awards „Top Gründer im Handwerk“ 2023: alle vier Sieger strahlten mit den von der Abendsonne angeleuchteten Glasflächen der Hochhaustürme um die Wette – und ließen sich im edlen Ambiente des direkt am Mainufer gelegenen Domizils der Rudergesellschaft Germania entsprechend feiern.

Die im Rahmen des renommierten Bundeskongresses der Junioren des Handwerks eingebettete Preisverleihung zeigte einmal mehr, wofür die aktuelle Gründergeneration steht: „Sie sind stolz auf ihr Handwerk und definieren ihren Erfolg nicht nur über Umsatzzahlen, sondern wollen mit ihrem Engagement auch zur Lösung der aktuellen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft beitragen“, fasst Patrick Neumann, Chefredakteur von handwerk magazin und Moderator der Preisverleihung, den Charakter der eingereichten Bewerbungen zusammen.

Ego-Trip war gestern: Mut und Leidenschaft zählen

Erstmals in der langjährigen Award-Historie konnten sich für die neu geschaffenen Kategorie Top Geschäftsidee auch Gründerinnen und Gründer bewerben, die ihren Erfolg noch nicht mit entsprechenden Umsatzzahlen belegen können. In seiner Laudatio für die beiden von der Jury ausgewählten Siegerkonzepte von Konditorin Nanetta Ruf und Elektrotechnikermeister Sebastian Pascal Scheffel (alle Details zu den Preisträgern siehe unten) hob Jan Peter Kruse, Verlagsleiter von Holzmann Medien, vor allem die reflektierte und unaufgeregte Art und Weise hervor, mit der die beiden Sieger der Innovationskraft im Handwerk ein sympathisches Gesicht verleihen.

Marco Jäger, Bundesvorsitzender der Junioren des Handwerks, attestierte der Top Gründerin Natalie Rosner (Augenoptikermeisterin) in seiner Laudatio nicht nur Unerschrockenheit und Mut, sondern gar heldenhafte Weitsicht. Der Glaube ans Handwerk und das leidenschaftliche Umsetzen seiner Vision von der Garagengründung bis zum Zehn-Mitarbeiter-Betrieb faszinierte Laudator Matthias Albrecht von Signal Iduna bei Markus Mack, dem Sieger in der Kategorie Top Gründer, ganz besonders.

Positive Energie steckt das Publikum an

Kein Wunder, dass sich bei so viel Leidenschaft und Emotion die positive Energie der Preisträger mühelos auf das Publikum übertrug. Es wurde nicht nur gefeiert, getanzt und diskutiert, sondern ganz im Sinne der professionellen Sieger auch fleißig neue Kontakte geknüpft. Und DJ Tobias Rafreider sorgte zudem für die perfekte Partystimmung, sodass die mondänen Räumlichkeiten der Rudergesellschaft an diesem ersten Herbstabend 2023 erst sehr spät zur Ruhe kamen. Die Preisträger 2023 im Einzelnen:

Top Gründerin: Augenoptikermeisterin Natalie Rosner (Brillenhelden GmbH), Worbis

Gemeinsam mit Ehemann Franz Josef hat Natalie Rosner das Unternehmen Brillenhelden GmbH in Leinefelde-Worbis gegründet – und sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Die Augenoptikermeisterin verbindet klassisches Handwerk mit modernster Technologie. Neben der Vor-Ort-Produktion der Brillen im 3-D-Druck bietet der ausgezeichnete Handwerksbetrieb unter anderem eine medizinische Beratung an, um die mangelnde Facharztdichte auf dem Land zu kompensieren. Auch die digitale Anprobe der Brille über einen Avatar gehört zum Leistungsangebot..

Top Gründer: SHK-Meister Markus Mack (Markus Mack Heizung Sanitär e.K.), Michelbach an der Bilz

Modern, digital, menschlich und zukunftsorientiert: Markus Mack hatte eine klare Vision vom eigenen Heizungs-Sanitär-Betrieb und gründete mit diesem Leitbild vor Augen die Markus Mack Heizung Sanitär e. K. in Michelbach. Der Installateur- und Heizungsbauermeister sowie Betriebswirt startete als klassische One-Man-Show in einer Doppelgarage – heute beschäftigt er schon zehn Mitarbeiter. Besonders liegen dem Unternehmer die Familienfreundlichkeit seines Betriebs und die starke Mitarbeiterorientierung am Herzen. Auch ins Thema Digitalisierung steckt er viel Herzblut.

Top Geschäftsidee: Konditormeisterin Nanetta Ruf (KondiTOURei), Rockenberg

Konditormeisterin Nanetta Ruf aus dem hessischen Rockenberg fährt mit ihrer mobilen Backstube zu landwirtschaftlichen Betrieben, um mit ihrer KondiTOURei direkt vor Ort Rohstoffe zu verarbeiten und handwerklich hochwertige Lebensmittel wie Kuchen im Glas, Eierlikör oder Chutneys entstehen zu lassen. Neben der hochwertigen Qualität der Produkte ist das mobile Konzept ihr Alleinstellungsmerkmal..



Top Geschäftsidee: Elektrotechniker Sebastian Pascal Scheffel (team eMobility GmbH), Salach

Elektrotechnikermeister Sebastian Pascal Scheffel aus Heiningen möchte mit seiner team eMobility GmbH die Elektromobilität nachhaltiger und einfacher gestalten. Sein Ziel ist es, allen Autofahrerinnen und Autofahrern einen leichteren Zugang zur Antriebswende zu bieten. Planen, Bauen, Installieren und Betreiben von Ladestationen und großen Ladeparks vor allem für Firmenkunden, Kommunen und Stadtwerke – mit seinem innovativen Ansatz geht Gründer Sebastian Pascal Scheffel die Antriebswende im Baukastenformat an.





Impressionen der Preisverleihung im Clubhaus der Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869

