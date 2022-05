Bereits zum 17. Mal haben handwerk magazin, die Signal Iduna Gruppe sowie die Adolf Würth GmbH & Co. KG die drei besten handwerklichen Start-ups in Deutschland beim Award „Top Gründer im Handwerk“ ausgezeichnet. Die Konzepte der Sieger zeigen: mit Mut und Marktgespür können sich Jungunternehmer auch in Krisenzeiten am Markt durchsetzen.

Liebe zum Detail, Leidenschaft und das permanente Streben nach der für den Kunden idealen Lösung: Die Rohstoffe der beim Award Top Gründer im Handwerk 2021/2022 prämierten Konzepte scheinen auch in diesen Zeiten vergleichsweise preiswert zu sein. Doch um das alles entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche Gründung richtig anwenden zu können braucht es kein üppiges Budget. Sondern – und das zeigen die Siegerstrategien eindeutig – vor allem ein wirklich perfektes Gespür für den Markt. „Unsere Top Gründer im Handwerk sind richtige Mutmacher in diesen turbulenten Zeiten. Mit ihrer Entschlossenheit, ihrem strategischen Gespür und ihrer Innovationsfreude schreiben sie spannende Gründer-Storys im Wirtschaftszweig Handwerk“, erklärte Patrick Neumann, Chefredakteur von handwerk magazin, bei der Preisverleihung im Dortmunder Signal Iduna Park.

Mutmacher in turbulenten Zeiten

An dem Traditionswettbewerb, der auch in diesem Jahr wieder unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz stand, haben sich mehr als 50 Gründer und Nachfolger aus allen handwerklichen Gewerken mit ihren Konzepten beteiligt. Diese wurden von einer unabhängigen Jury mit Vertretern aus Handwerk, Verbänden und der Start-up-Szene auf Basis der eingereichten Businesspläne sowie der Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung geprüft und bewertet. Nach intensiver Diskussion hat sich die Jury für die folgende drei Preisträger entschieden:

1. Platz: Hörgeräteakustikmeister Christian Geiger (Hörschmiede GmbH), Lüneburg

Den mit 10.000 Euro dotierten ersten Platz holte sich Hörgeräteakustikermeister Christian Geiger mit seinem Konzept einer Qualitätsschmiede für die Ohren. Unter dem griffigen Namen „Hörschmiede“ nähern sich Geiger und sein Team der perfekten Hörlösung. Quasi Schlag für Schlag „schmieden“ sie mit viel Enthusiasmus und Spaß an der Arbeit individuelle Produkte. Immer unter dem Motto: „Hörgeräte. Handwerk. Leidenschaft“. Die Jury lobte am Siegerkonzept nicht nur Innovationsfreude und Mut, sondern vor allem gefiel das strategische Gespür für den Markt in Kombination mit viel Fingerspitzengefühl für das Marketing.

2. Platz: Bäckermeister Daniel Böhm, Nordheim

Eine überdurchschnittliche Qualität, vegane Produkte und Frühstücke sowie ofenfrisches Nachmittagsbrot ab 14 Uhr und bald auch ein Drive-in: mit diesen Zutaten kann Bäckermeister Daniel Böhm in Nordheim nicht nur bei seinen Kunden punkten, sondern sein innovatives Konzept wurde auch von der Jury mit dem zweiten Platz (Preisgeld: 5.000 Euro) belohnt. Als vorbildliches Beispiel dafür, wie sich das altehrwürdige Bäckerhandwerk mit viel Kreativität aufs nächste Level heben lässt.

3. Platz: Gerüstbauer Matthias Pohl (Pohl & Söhne Gerüstbau GmbH), Bocholt

Als Branchenfremder einen insolventen Gerüstbaubetrieb übernehmen? Der Ex-Logistiker Matthias Pohl in Bocholt hat es 2017 gewagt – und eilt seitdem mit seiner Pohl & Söhne Gerüstbau GmbH von Wachstumsrekord zu Wachstumsrekord. Die Jury belohnt mit dem dritten Platz (Preisgeld: 2.000 Euro) nicht nur seinen Mut zum Einstieg, sondern auch die Konsequenz, mit der er den maroden Betrieb auf Qualität, Innovation und Wachstum getrimmt hat. Zudem ist der Vorzeigeunternehmer ein perfektes Beispiel dafür, wie attraktiv eine Übernahme im Handwerk sein kann.

Das waren drei Unternehmer, drei spannende Konzepte, drei ausgezeichnete Handwerker! Wie Sie sehen, stehen die diesjährigen „Top Gründer im Handwerk" fest! Bei der Preisverleihung im Dortmunder Signal-Iduna-Park waren am 27. Mai 2022 so viele Emotionen im Spiel