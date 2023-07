Der vollelektrische Renault Kangoo Rapid E-Tech ist das erste Modell eines Trios von drei Marken. Ein nicht ganz günstiger E-Lieferwagen, aber ein ganz schön guter.

Von Randolf Unruh

Gepflegter Auftritt, unauffälliger E-Antrieb: der batterieelektrische Renault Kangoo Rapid E-Tech. - © Randolf Unruh

Dreier-Koalitionen sind heikel, wir kennen es aus der Politik. Man weiß nie so recht, welches Licht an der Ampel gleich hektisch blinkt oder ob eine Birne defekt ist. Hier heißt das Lieferwagen-Trio in alphabetischer Reihenfolge: Mercedes-Benz, Nissan und Renault. Die Führungsarbeit übernimmt Renault. Also her mit dem Kangoo Rapid E-Tech, denn der naturidentische Nissan Townstar EV nimmt jetzt erst Fahrt auf, der technisch deckungsgleiche Mercedes-Benz eCitan folgt in Kürze.

Der erste Eindruck: eine unspektakuläre, aber gepflegte Erscheinung. Mit Ausnahme eines Schildchens an der rechten Hecktür weist nichts auf die Besonderheiten des Antriebs hin. Im Unterschied zur Preisliste. Sie beginnt bei stolzen 33.990 Euro netto, gut 50 Prozent mehr als für den Verbrenner, Förderungen außer Acht gelassen. Sehr viel Geld für einen kompakten Lieferwagen. Wer das ganze Füllhorn der Varianten und Sonderausstattungen ausschüttet, nähert sich gar der Schallmauer von 50.000 Euro.

Agiler Antritt

Die ambitionierten Preise schrauben die Ansprüche in die Höhe. Der Testwagen ­erfüllt viele, zunächst beim Antrieb. Die E-Maschine leistet 90 kW/122 PS, bringt es auf 245 Nm Drehmoment. In der Realität fährt der Elektrotransporter seinen Dieselkollegen mühelos davon. Der agile Antritt ist geprägt von Eleganz und spielerischer Leichtigkeit. Nichts pfeift, singt oder summt im Cockpit. Bei höheren Geschwindigkeiten treten dezente Windgeräusche in den Vordergrund, eine lässliche Sünde.

Schluss ist bei 132 Sachen. Vernünftig, denn Tempo kostet Strom. Unter günstigen Umständen landet der Franzose bei etwa 16 bis 18 kWh auf 100 Kilometern. Ungeduldige Fahrer, Überland- und Autobahnstrecken sowie Ballast im Heck treiben den Konsum auf rund 20 bis 25 kW/h, Volldampf auf gut 30 kW/h. Macht beladen im Schnitt exakt 21 kW/h auf unserer Hausstrecke. Renault wirkt übermäßigem Durst mit einer Eco-Taste entgegen. Sie beschränkt die Leistung auf 60 kW/82 PS und das Tempo auf 115 Sachen. Beides genügt auch beladen im Alltag. Wer will, nutzt zudem drei Rekuperationsstufen. Detailliert betrachten kann der Fahrer die Folgen seines Tuns im digitalen Cockpit: Powermeter, Reichweite in Kilometern, Akkustand in Prozent sowie ein Viertelkreis à la Tankanzeige, alles da. Wer’s ganz genau nimmt, verfolgt den Verbrauch im mittigen Display.

Die nutzbare Kapazität von 45 kWh ist für Kurzstrecken gut bemessen. Auf längeren Etappen heißt es zwischen­laden. Serienmäßig bunkert der Franzose Strom mit 11 kW Ladeleistung. Das bedeutet: laden und leiden. Die optionalen 22 kW sind unterwegs keine große Hilfe. Also in Schnellladetechnik investieren. Maximal 80 kW sind zwar auch nicht rasant, aber akzeptabel.

Guter Fahrkomfort

Das Batteriepaket im Keller des Testwagens wirkt sich nachteilig auf die Nutzlast aus: Eine halbe Tonne inklusive ­Fahrer ist sehr überschaubar. Umso erstaun­licher, dass Renault dem Stromer 1,5 Tonnen Anhängelast zubilligt. Die positive Seite der gewichtigen Akkus ist ein – bereits auch ohne Fracht – guter Fahrkomfort. Selbst grobe Unebenheiten steckt der E-Liefer­wagen gekonnt weg. Auch beladen gibt er sich wenig Blößen, auffällig sind allenfalls Wipp- und Nickbewegungen der Karosserie. Aber auch dann hält der ­Kangoo dank seiner fast schon spitzen Lenkung Kurs, liegt in flotten Kurven sehr sicher und kommt zügig zum Stehen: Im Unterschied zum Verbrenner spendiert Renault auch der Hinterachse Scheiben.

Und die generellen Eigenschaften des Kangoo Rapid? Von hinten nach vorn: Die Erweiterung der Hecktüren auf 180 Grad funktioniert etwas fummelig. Der Abstand zwischen den Radkästen beläuft sich auf 1.248 Millimeter, Staplerfahrer mit Ehrgeiz zirkeln die Europalette daher quer in den Frachtraum. Sogar zwei Ladungsträger hintereinander haben Platz. Doch Vorsicht bei hoher Beladung: Das Tor im Heck verjüngt sich nach oben. ­Renault hat zudem ein Faible für lange Güter. Da wäre der altbekannte Trick der Verlängerung des Laderaums mittels schwenkbarer Trennwand und Klappsitz. Funktioniert gut, nur der obere Fixpunkt am Klappgitter ist umständlich. Investiert man einen Tausender in „Open Sesame“, entfällt auf der Beifahrerseite die B-Säule, öffnet sich ein riesiges Ladetor.

Modernes Ambiente

Vorn in der Kabine geht es komfortabel zu. Zwar würden Langbeiner den Sitz gerne weiter nach hinten verstellen. Doch die Qualität des Gestühls, das Raumgefühl, die Ablagen in allen Formaten einschließlich Schublade rechterhand, auch Stecker für elektronisches Gerät – passt. Ebenso die Bedienung mit Drehreglern fürs Klima und Lenkradtasten, die richtig rasten. Die Materialqualität ist angemessen, die Verarbeitung gut. Allenfalls wirkt das Interieur ein wenig düster.

Plus und Minus wechseln sich im Kapitel Sicht ab. Einerseits stören die unten breit auslaufenden A-Säulen, andererseits gibt’s große Außenspiegel mit Weitwinkelfeldern. Wirkt das Rückfahr­kamera-Bild etwas matt, so überzeugt der optionale Rücksichtassistent mit einem scharfen Monitor anstelle des Innenspiegels.

Das Ganze wird so auch bei den anderen Mitgliedern der Dreier-Koalition funktionieren, denen der Renault Kangoo Rapid E-Tech knapp die Vorfahrt genommen hat. Bei einer Ampel leuchten eben nie alle drei Lampen gleichzeitig.



Technische Daten: Renault Kangoo Rapid E-Tech Abmessungen (L/B/H): 4.486/1.860/1.864 mm

4.486/1.860/1.864 mm Radstand: 2.716 mm

2.716 mm Wendekreis: 11.100 mm

11.100 mm Laderaum (L/B/H): 1.806–3.053/1.570/1.215 mm

1.806–3.053/1.570/1.215 mm Breite zw. Radkästen: 1.248 mm

1.248 mm Ladekapazität: 3,3–3,9 m³

3,3–3,9 m³ Leergewicht Testwagen: 1.720 kg

1.720 kg Nutzlast: 510 kg

510 kg Zul. Gesamtgewicht: 2.230 kg

2.230 kg Anhängelast bei 12 % Steigung: 1.500 kg

1.500 kg Zul. Zuggesamtgewicht: 3.730 kg

3.730 kg Batterie: Lithium-Ionen, Nettokapazität 77 kWh, ­Wallbox mit 11/22 kW, Schnellladung max. 80 kW

Lithium-Ionen, Nettokapazität 77 kWh, ­Wallbox mit 11/22 kW, Schnellladung max. 80 kW Motor: E-Motor vorn

E-Motor vorn Leistung: 90 kW/122 PS

90 kW/122 PS Drehmoment: 245 Nm

245 Nm Getriebe: Einganggetriebe, feste Übersetzung

Einganggetriebe, feste Übersetzung Antrieb: auf die Vorderachse

auf die Vorderachse Höchstgeschwindigkeit: 132 km/h

132 km/h Verbrauch (WLTP): 18,7 kWh/100 km

18,7 kWh/100 km CO2-Emissionen: 0 g/km

0 g/km Teststrecke beladen: 21,0 kWh/100 km

21,0 kWh/100 km Grundpreis (exkl. MwSt.): 33.990 Euro

So sieht der Renault Kangoo Rapid E-Tech innen aus