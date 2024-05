Pascal Brochier, Gesellschafter der Brochier Holding, geht ganz neue Wege. So will der Leiter Digitalisierung die Künstliche Intelligenz (KI) dafür einsetzen, dass sich Gebäude künftig selbst betreiben können. Die Vorbereitungen für diesen Predictive-Maintenance-Ansatz laufen bei den Experten für Gebäude- und Anlagentechnik auf Hochtouren, wie der Ortsbesuch in Nürnberg zeigt.

Pascal Brochier, Gesellschafter der Brochier Holding, hält die Prototypen seiner KI-Box „Octolink“ in der Hand. Sein Ziel: Predictive Maintenance. - © Simeon Johnke

handwerk magazin: Herr Brochier, Sie sind in fünfter Generation Unter­nehmer und gehen mutig neue Wege. Wie wird KI Ihren, zugegeben, sehr großen Handwerksbetrieb verändern?

Pascal Brochier: KI wird die Prozesse beim Betrieb eines Gebäudes verändern – wir werden nicht mehr reaktiv, sondern prädiktiv, also vorausschauend, agieren. Die KI wird uns in Zukunft Probleme voraussagen. So sind wir dann in der Lage, Material, Personal und Werkzeuge exakt zu planen.

Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Ihnen klar wurde, dass Ihnen KI viele Probleme lösen wird?

Tatsächlich gab es keinen einschneidenden Moment, an den ich mich erinnere. Als Generation Playstation bin ich in einer digitalen Welt aufgewachsen und habe mich viel mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Als dann ein Technologiefortschritt den anderen jagte, habe ich mich einfach der Zeit angepasst.