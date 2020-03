29.03.2020

Workers Cast - Solo Motivationskick: 13 Appelle aus dem Workers Cast

Positiv bleiben, motiviert arbeiten, das Beste daraus machen: In schwierigen Zeiten – wie jetzt in der Corona-Krise – gilt es für Unternehmer umso mehr, nach vorne zu sehen. 13 extra Motivationskicks hält dieser Workers Cast dafür bereit.

von Jörg Mosler

Eine bewährte Tradition der Workers Cast Interviews besteht darin, dass die Interviewpartner am Ende einen Appell an die Zuhörer richten. An dieser Stelle ist Platz für das, was sie all den Handwerkern da draußen mit auf den Weg geben möchten. Die aktuelle Folge fasst 13 dieser Appelle zusammen und dient so als extra Motivationskick.

13 starke Persönlichkeiten

Mit dabei sind:

Matthias Aumann, Garten- und Landschaftsgärtner

André Effing, Fliesenleger

Moritz Schwarz, Sales Director E-Business International bei Würth

Julia Kaspar, Gründerin von holzgespür

Rayk Hahne, Profisportler und Unternehmensberater

Madita Brauer, Anlagenmechanikerin und Bloggerin „frauimhandwerk“

Michael Steinbauer, der Baustellencoach

Sandra Hunke, SHK-Anlagenmechanikerin und Model

Christoph Kühnapfel, Business-Mentor

Katja Mikus, Handwerkskammer Hannover

Kristijan Cacic, Installateurmeister

Michael Hoffschroer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg und Blogger bei handwerksmacher.de

mein Vater Heinrich Mosler, ehemaliger Dachdecker

Das könnte Sie auch interessieren

Trailer zum neuen Buch „Chefsache Mensch“: https://youtu.be/FV6kYwKcfxE

Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2