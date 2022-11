Neue Kunden zu gewinnen, ist für die meisten Handwerksunternehmer aktuell nicht die schwierigste Aufgabe. Neue Mitarbeiter zu gewinnen, hingegen schon. Wie die einen bei der Suche nach den anderen helfen können, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler gibt Tipps für die Suche nach neuen Mitarbeitern. – © Guido Rehme

Um neue Mitarbeiter finden zu können, sollte sich jedes Unternehmen zuerst einmal präsentieren und bekannt werden. Relevant ist allerdings nicht, überall bekannt zu sein, sondern bei den Menschen, die als potenzielle Arbeitnehmer infrage kommen. Damit das gelingt, können Unternehmer ihre Kunden zu Hilfe nehmen.

Sehr einfach und sehr effektiv

Denn der größte Multiplikator für die Mitarbeitergewinnung sind die Kunden. Schließlich ist das die größte Gruppe an Menschen, die mit dem Unternehmen in Kontakt kommt. In dieser Podcast-Folge geht es deshalb um einen sehr einfachen, aber auch sehr effektiven Weg, wie Unternehmer ihre Kunden zur Mitarbeitergewinnung nutzen können.

