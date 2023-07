Härtefälle am Telefon? So bleiben Sie souverän! Wertvolle Praxistipps für Vieltelefonierende von Umberta Andrea Simonis.

Von Umberta Andrea Simonis

Atmen Sie durch und machen Sie eine bewusste Mini-Pause zwischen dem Reiz (Angriff des Kunden) und Ihrer Reaktion. - © leszekglasner - stock.adobe.com

Das läuft oftmals schief

Es ist kurz vor Feierabend, Sie nehmen noch den letzten Anruf entgegen. Der Kunde ist aufgebracht und beschwert sich lautstark. Sie fühlen sich persönlich angegriffen – reflexartig schnauzen Sie ihn an: „Jetzt kommen Sie erst mal runter!“ Blöderweise dreht der Kunde jetzt noch mehr auf, das Gespräch eskaliert. Am Ende legen Sie genervt auf und gehen mit Wut im Bauch nach Hause.

Wenn wir gestresst oder ausgelaugt sind, reagieren wir reflexhaft aus unserem ältesten Gehirnteil he­raus, der Amygdala. Reflexe wie Flucht oder Angriff helfen uns zwar in lebensbedrohlichen Situationen, bringen uns aber im beruflichen Kontext nicht weiter. Je nach Typ werden wir dann aggressiv, machen uns klein, kehren den Rechthaber heraus oder verlieren uns in Rechtfertigungen. Reflexe lassen uns überreagieren, am Ende schaden wir uns selbst. Doch wie kann ich mein Verhalten selbst gestalten und wertvolle Kräfte schonen?

Die besten Lifehacks

Den Kunden nicht „kopieren“: Wenn Sie hören, dass jemand lautstark und deutlich geladen mit Ihnen spricht, bleiben Sie umso ruhiger und gelassener. Gehen Sie nicht in Lautstärke oder Tonfall auf den anderen ein. So vermeiden Sie es, sich provozieren zu lassen.

Einen Zeitpuffer einbauen: Atmen Sie durch und machen Sie eine bewusste Mini-Pause zwischen dem Reiz (Angriff des Kunden) und Ihrer Reaktion. Stellen Sie neutrale Fragen , um Licht ins Dunkel zu bringen und die Verbindung zu entspannen. Zum Beispiel: „Ich habe Sie nicht ganz verstanden, sagen Sie mir Ihren Namen bitte noch mal?“ So haben Sie genug Zeit, sich das Kundenprojekt im CRM-System herzuholen.



Atmen Sie durch und machen Sie eine bewusste Mini-Pause zwischen dem Reiz (Angriff des Kunden) und Ihrer Reaktion. Stellen Sie , um Licht ins Dunkel zu bringen und die Verbindung zu entspannen. Zum Beispiel: „Ich habe Sie nicht ganz verstanden, sagen Sie mir Ihren Namen bitte noch mal?“ So haben Sie genug Zeit, sich das Kundenprojekt im CRM-System herzuholen. Die Gefühle des Kunden spiegeln: „Frau Meier, ich höre, Sie sind sehr auf­geregt!“ Damit nehmen Sie die Kundin in ihrer Realität an. Diese Akzeptanz bringt sie bereits eine Stufe mehr zu sich und beruhigt sie. Die Kundin sagt innerlich „Ja!“.

Durch Fragen lenken: „Frau Meier, können Sie mir bitte konkret sagen, um was es geht?“ Das holt die Anruferin aus ihren dunklen Wolken. Fragen lenken sie auf sachliches Terrain, sie kann von selbst wieder „runterkommen“.

Gefühl vor Lösung: Gute Sätze, um Kunden emotional abzuholen, sind zum Beispiel: „Ich kann verstehen, dass Sie verärgert sind.“ Oder: „Das tut mir leid, dass Sie so einen Ärger hatten!“ Damit puffern Sie den Kunden durch Empathie ab, ohne inhaltlich irgendwelche Zu­sagen oder Versprechungen zu machen.

Keine Bewertungen und Rechtfertigungen: Bleiben Sie in Ihren Fragen und Aussagen dem Kunden gegenüber neu­tral und sachlich. Fokussieren Sie sich auf den Inhalt dessen, was er sagt. Vermeiden Sie, automatisch in die ­Empörungs- oder Rechtfertigungsfalle zu tappen. Es geht auch nicht da­rum, einen Schuldigen zu finden oder Kollegen und Lieferanten anzuschwärzen, damit Sie aus der Nummer rauskommen. Das alles hilft dem Kunden nicht weiter und wertet Sie als „Nestbe­schmutzer“ ab.

Starke Worte verwenden: Verwenden Sie bewusst Power-Wörter wie „sicher, verstehen, fördern, unterstützen, ja, danke, zufrieden, gut, sofort, noch heute, zuverlässig, Ergebnis, Lösung, ­Sicherheit, Vorteil …“. Solche wirksamen Wörter beruhigen Ihren Kunden und lassen ihn schneller für Lösungen zugänglich werden.

Der Anti-Stress-Tipp

Wenn eine Kundin oder ein Kunde ein Anliegen hat und lautstark versucht, sich bei Ihnen Gehör zu verschaffen, sind Sie nicht persönlich gemeint. Als Dienstleister fungieren Sie halt in diesem Moment als eine Art Prellbock. Umso wichtiger ist es dann, dass Sie in herausfordernden Gesprächen eine gesunde Distanz bewahren, sich so schützen und professionell bleiben. Stellen Sie sich also vor, Sie haben eine Art Teflon-Schicht, an der Kunden­attacken abperlen. Seien Sie sich Ihrer Rolle als kompetenter, souveräner Dienstleister täglich bewusst und sorgen Sie gut für sich.

handwerk magazin Webinar Sie leiden unter stressigen Kundentelefonaten? Erfahren Sie im neuen Webinar von Umberta Andrea Simonis und Stefan Grassmann, wie Sie auch sehr herausfordernden Anrufern souverän begegnen und mehr Erfolgserlebnisse haben. Sie möchten mehr Unterstützung für Kundentelefonate? Das Webinar steht sofort zur Verfügung! Jetzt das Video-Webinar abrufen!