Manchmal wirbelt das Leben die Menschen und ihre Ideen ganz schön durcheinander. Aber oft kommt am Ende auch etwas Gutes dabei heraus. So wie die Komplettlösung für Mitarbeiter- und Azubigewinnung im Handwerk. Wie sich die Idee dazu entwickelt hat und was genau dahintersteckt, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler hat sein Business aufgrund der Pandemie weiterentwickelt. Herausgekommen ist ein neues Angebot für Handwerksunternehmer. – © Behrendt und Rausch

Erstens kommt es anders. Und zweitens als man denkt. Aber immer wieder bringen die unerwarteten Wendungen im Leben auch positive Veränderungen mit sich. So war es auch in diesem Fall. Die Pandemie hat das Vortragsbusiness ganz schön durcheinandergebracht. Doch aus einem herben Schlag hat sich innerhalb von zwei Jahren ein neuer Businesszweig entwickelt. Und für Handwerksunternehmer, die sich in der Mitarbeiter- und Azubigewinnung voranbringen möchten, ein tolles Angebot. Wie es dazu kam und was hinter dieser Komplettlösung steckt, das gibt es in dieser Podcastfolge.

Zwei Jahre voller Veränderung

Genau am 12. März 2020 ging es los. Auf eine Reise ins Ungewisse. Corona gab den Schubser für eine Neuorientierung meiner Arbeit. Herausgekommen ist nun die Komplettlösung für Mitarbeiter- und Azubigewinnung. Im Mittelpunkt des Angebots stehen die Arbeitgeberqualität und Sichtbarkeit – und die Infos, wie Unternehmer beides mithilfe einer Karriereseite erlangen. Die Hintergründe dieser Komplettlösung erfahren Unternehmer in diesem Workers Cast.

