Jeder Handwerksmeister hat gewisse Anforderungen an seine Mitarbeiter und Vorstellungen, wie Arbeiten ausgeführt werden müssen. Und zwar jedes Mal. Statt diese Abläufe jedem Arbeiter einzeln immer wieder zu erklären, kann der Chef es auch digital umsetzen. Wie das gelingen kann, berichtet Malermeister Daniel Otremba in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Daniel Otremba verrät Jörg Mosler im Workers Cast, wie in seinem Betrieb die digitalisierte Mitarbeiterschulung funktioniert. – © Jörg Mosler

Abläufe im Betrieb, die sich ständig wiederholen, können oft durch Digitalisierung vereinfacht werden. Da machen Weiterbildung und Schulung der Mitarbeiter und Azubis keine Ausnahme. Doch viele Handwerksunternehmer denken bei Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter nicht direkt an Software, App und PC. Daniel Otremba, Malermeister aus Essen, hat die digitale Schulung für sein Team erfolgreich aufgebaut. Wie er sie umsetzt und worauf er geachtet hat, verrät er in dieser Podcast-Folge.

Standards für alle zugänglich machen

Daniel Otremba hat ein Team von zwölf Mann in seinem Malermeister-Betrieb in Essen. Jeder seiner Mitarbeiter muss nicht nur zuverlässig und gut arbeiten, sondern sich auch an bestimmte Abläufe und Vorgaben halten. Sicherheit ist dabei ebenso ein Thema wie Qualität. Um den Standard, den Otremba gesetzt hat, allen Mitarbeitern zugänglich zu machen, hat er sich für die interne Schulungsplattform Coachy entschieden. Sie erleichtert es dem Malermeister, sein Team anzuleiten und hilft sogar beim Bewerbungsprozess. Wie die Plattform funktioniert, erklärt Otremba in diesem Workers Cast.

