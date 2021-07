09.06.2021

Social Handwerk, 28. Folge Influencer im Handwerk: 4 inspirierende Social-Media-Persönlichkeiten

Kein Meister ist je vom Himmel gefallen. Auch unser Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) hat sich nicht alles selbst beigebracht, sondern lässt sich immer wieder gerne von anderen Influencern im Handwerk inspirieren. In der 28. Folge seines Podcasts "Social Handwerk" stellt er vier seiner Inspirationsquellen vor.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Wie bei jeder kreativen Arbeit ist es auch im Social-Media-Bereich ungemein wichtig, dass man sich als Autor bzw. Sprecher inspierieren lässt. In dieser Folge stelle ich deshalb einmal vier Kanäle vor, bei denen ich persönlich immer wieder gerne vorbeischaue – und die ich sehr weiterempfehlen kann.

1. Dirk Hobein

Mit mehr als 89.000 Followern auf Youtube ist Raumausstatter Dirk Hobein aus Eitorf bei Bonn eine echte "Granate". Mit viel Spezialwissen im Trockenbau begeistert er mit seinem "Trockenbau und Handwerker Kanal" immer wieder seine zahlreichen Fans.

2. Carpenter Flo

Zimmerermeister sowie Dach- und Holzbau-Profi Florian Wilhelmy alias "Carpenter Flo" aus Neustadt an der Weinstraße hat einen wichtigen Beitrag geleistet bei der Entstehung meiner Social-Media-Kanäle. Er ist mir ein Vorbild durch viel Freude bei der Arbeit und vor allem immer einem offenen Ohr für seine Follower. So geht Social Media!

Spenglerin Luisa Buck aus Wildberg im Nordschwarzwald bietet als "lulu.metalroofer" echt super Content auf diversen Plattformen. Neben ihrem bekannten Instagram-Auftritt stärkt sie mit ihrem Instagram-Profil "starkefrauenstaerkenfrauen" und dem gleichnamigen Podcast Frauen im Handwerk den Rück en. Ein sehr wichtiges Thema!

4. Dach Pro

Die Macher von "Dach Pro", dem Social-Media-Auftritt von Fritz Bedachungen in Troisdorf bei Bonn sind sowohl vor als auch hinter der Kamera einfach super nette Jungs. Neben Instagram sind sie auch auf Facebook, YouTube und TikTok aktiv. Hier kann sich jeder seine Inspiration holen. Ich freue mich auf alles, was da noch so kommt!

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk" und der Umsetzung meiner Tipps ! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).