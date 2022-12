Für das Jahr 2023 kann man momentan keine seriöse Prognose geben, da ist sich Holger Schwannecke, Generalsekretär beim Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), im Gespräch mit handwerk magazin sicher. Es bestehen einfach zu viele Unwägbar­keiten und Risiken. Unklar bleibt vor allem, wie sich die geopolitische Lage und der Ukraine-Krieg als einer Hauptursache der derzeitig ­extrem angespannten wirtschaftlichen Lage entwickeln werden.

Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), wagt für das Jahr 2023 noch keine Prognose. – © ZDH/Boris Trenkel

handwerk magazin: Herr Schwannecke, der ZDH rechnet mit rauen Zeiten auch im Handwerk. Welche Entwicklungen machen Ihnen die größten Sorgen?

Holger Schwannecke: Von immer mehr Betrieben hören wir, dass momentan deutlich weniger Neuaufträge ankommen. Diese fehlenden Aufträge drohen spätestens im Frühjahr zu einem deutlichen Einbruch der aktuell noch robusten Geschäftslage im Handwerk zu führen. Die hohe Verbraucherpreisinflation, hohe Beschaffungskosten für Energie und noch immer angespannte Lieferketten erschweren den Handwerksbetrieben den Geschäftsbetrieb. Kundinnen und Kunden achten stärker auf den Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung, weil ihr real verfügbares Einkommen spürbar kleiner geworden ist. Zugleich lassen teure Energie und hohe Einkaufspreise für Rohstoffe oder Vorprodukte die Herstellungskosten deutlich steigen. Die Lunte brennt an beiden Enden, ohne dass die Betriebe ihre Mehrkosten in erforderlichem Maß an die Kundschaft weitergeben könnten. Sinkende Margen sind die Folge. Das Geld fehlt dann für Investitionen etwa für energieeffizientere Abläufe oder die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, also genau für die Bereiche, die entscheidend sind, um sich zukunftsfest aufzustellen. Der Baubereich dürfte 2023 als Stabilisator wegfallen – so der Eindruck aus Gesprächen mit Unternehmern. Nach zuletzt vielen sehr guten Jahren am Bau sehen wir auch hier aktuell einen Einbruch bei den Neuaufträgen. Deutlich schlechtere Finanzierungskonditionen und die hohen Anstiege bei den Bau­preisen machen privaten Bauherren die Realisierung ihrer Eigenheimpläne schwieriger. Die gewerbliche Baunach­frage wird zugleich durch die unsicheren Konjunkturaussichten gebremst. Als Konjunkturstabilisator droht der Bau daher im kommenden Jahr wohl tatsächlich wegzufallen.

Sie hatten schon vor einem Jahr an dieser Stelle vom Blick in die Glaskugel gesprochen. Wie lautet dennoch Ihre 2023er-Prognose fürs Gesamthandwerk?

Für das Jahr 2023 kann man momentan keine seriöse Prognose geben – das sieht man auch an den teils starken Prognoserevisionen der Wirtschaftsforschungs­institute in den vergangenen Wochen. Es bestehen einfach zu viele Unwägbar­keiten und Risiken. Gas- und Strompreisbremse machen die Energiekosten für die Betriebe zwar kalkulierbarer. Ob Gas und Strom jedoch im Verlauf des Winters ausreichend und flächendeckend zur Verfügung stehen werden, dahinter bleibt ein Fragezeichen. Auch beim Konsum ist nicht absehbar, wie sehr die Verbraucher sich zum Sparen gezwungen sehen werden. Unklar bleibt vor allem, wie sich die geopolitische Lage und der Ukraine-Krieg als einer Hauptursache der derzeitig ­extrem angespannten wirtschaftlichen Lage entwickeln werden.

Sehen Sie Gewerke, die besser durch diese rauen Zeiten kommen werden?

Bei allen Handwerken, die maßgeblich für die Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende sowie des Klimaschutzes sind, findet durch die Beschleunigung der Energiewende ein Auftragshochlauf statt. Betriebe etwa, die Photovoltaik­anlagen und passende Speicherlösungen installieren oder Wärmepumpen ein­bauen, können der hohen Nachfrage momentan gar nicht gerecht werden. Hier fehlen weiter ausreichend Fachkräfte im ­Handwerk. Es fehlt aber oft auch am Nachschub der Komponenten wie Solarpaneelen oder Wärmepumpen, die die Industrie nicht in den benötigten Stückzahlen liefern kann.

Welche drei Themen sollten Unternehmerinnen und Unternehmer trotz dieser angespannten Lage unbedingt angehen?